台南官田中藥生活化園區/一趟穿越時空的漢方養生之旅

在現代社會快節奏的步調中，人們對於健康養生的追求日益增長，而傳統漢方草本智慧，正以一種嶄新的姿態，重新走入大眾的生活。坐落於官田工業區的天一中藥生活化園區，它不僅是一個展示中藥文化的場所，更是一個能讓訪客深入體驗、理解並實踐健康生活理念的互動空間。

園區的核心理念，在於打破傳統中藥藥味濃重、使用不便的刻板印象，致力於將漢方草本的精髓，以更貼近生活、更易於理解、更富有趣味的方式呈現。這裡期望能成為一個橋樑，連結古老的藥學智慧與現代的養生需求，引導大眾認識中藥，並學習如何將其自然、溫和地應用於日常保健，朝向「中藥生活化」的目標邁進。

剛抵達園區，您會立刻被一個充滿童趣的拍照點吸引。這裡有著Q版可愛的鹿與龜公仔，牠們不僅是可愛的裝飾，更是象徵著天一藥廠的知名產品之一，以龜板、鹿角熬製而成的「龜鹿二仙膠」。

打完卡，正式進入園區室內空間的《文化光廊》。這裡深刻介紹了中醫藥從遠古至今，數千年來的演變軌跡。從神農氏親嚐百草、開啟草藥療法的傳說，到商朝巫醫並存的時期；從戰國時期思想家的養生論述，到唐宋時期醫學典籍的編纂；再到明清時期中西醫的衝擊與融合，直至今日天一藥廠所強調的「中藥生活化」理念，中醫藥文化始終在不斷的進步與創新中煥發生命力。

在文化長廊的另一端，設有充滿趣味的「三皇靈籤」互動裝置。透過結合天干與地支的設計，您可以隨機抽出由天干地支編碼而成的靈籤，藉由古老且富有智慧的干支系統，測算您近期的運勢。

「仿古藥房區」精心復刻的懷舊藥房空間，這裡展示了過去藥師調劑藥物的器具，如精巧的「磅秤」，用於準確評定藥材的重量；還有「揮碗」（或稱藥缽）與「搗臼」，是早期研磨藥材不可或缺的工具。這些懷舊的古文物，不僅承載著歷史的記憶，更讓人聯想起阿嬤在家中為家人熬煮湯藥的辛勞身影，臉上冒出的點點汗珠，都充滿了溫情。在這個懷舊的氛圍中，您會更加深刻地體會到現代科技進步的可貴。如今，透過先進的萃取技術，取得安全、衛生、便利的濃縮藥液已變得輕而易舉，這份便利讓我們更加感恩，也更珍惜科學中藥為現代人帶來的健康福祉。

天一中藥生活化園區館內的咖啡廳，這裡有提供飲品，如酸梅湯、咖啡、茶等，還有獨特的「補給蛋」與輕食「豆干」，是補充能量、稍作休息的美味選擇。

商品販賣區，則精選了多款產品，包括了能滋養女性身體調理的「優雅下午茶系列」、方便攜帶、隨手可得的「點心時刻樂活飲食系列」，以及能輕鬆進行居家進補的「居家養生系列」等。

