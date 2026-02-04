台南官田慈聖宮寒冬第18年送暖 今年募款有奇事

〔記者楊金城／台南報導〕為發揚漢醫藥始祖神農大帝慈悲濟世、扶危濟困的精神，台南市官田慈聖宮今天(4日)第18年舉辦「寒冬送暖」公益關懷行動，18年來集結十方善款累計超過400萬元，照顧在地弱勢家庭與學童。其中，全國中醫師公會監事長姜智文赫然發現30多年前他參加中醫師國家考試，連續2晚夢見神農大帝保佑他過關，就是慈聖宮的神農大帝，他掏空錢包拿出2萬2千元捐助公益，正是此次善款還缺的數目，讓人稱奇。

慈聖宮主委、中醫師陳俊銘表示，寒冬送暖捐助官田區50戶弱勢家庭，每戶提供價值約1800元的生活物資，包括米麵、油品、營養補充與罐頭、衛生紙等民生日用品，並加發1500元紅包，讓弱勢家庭在寒冬中感受社會溫暖與支持。另捐贈官田國小弱勢孩童課後輔導基金4萬元，協助孩子穩定學習、安心成長；同時贊助陽明工商球隊訓練基金2萬元。包括官田區長洪聰發、官田里長陳泰興等人都出席公益發放，洪聰發說，受助戶如無法前來領取，協調里辦公室派人專程送達。

值得一提的是，去年11月9日中華民國中醫師公會全國聯合會前來官田慈聖宮參拜神農大帝拍下紀念照，當時未出席的監事長姜智文後來看照片，突然覺得非常熟悉，直覺認定就是30多年前夢見的神農大帝，「保佑他會過關」通過中醫師國考，而多年來他一直不知何方神聖來幫助他，直到從照片得到揭密線索。

姜智文兩週前從桃園南下參拜官田慈聖宮神農大帝，一償宿願，他當場捐贈6萬元為官田慈聖宮興建金爐建設經費，得知慈聖宮舉辦關懷活動，再從錢包拿出2萬2千元作為官田慈聖宮寒冬送暖經費，剛好今年慈善活動需酬募善款22萬5千元，就缺2萬2千元，現場讓陳俊銘等人大為驚奇。

陳俊銘說，官田慈聖宮不僅是地方信仰中心，更展現地方宗教團體回饋社會、守護鄉里的力量，成為社會溫暖的支點，未來也將秉持神農大帝「濟世救人」的精神，持續推動公益關懷。

台南市官田慈聖宮今天(4日)第18年舉辦「寒冬送暖」公益關懷行動，18年來集結十方善款累計超過400萬元，照顧在地弱勢家庭與學童。(記者楊金城攝)

