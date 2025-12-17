台南官田遊客中心：綠建築、梅花鹿、多感官體驗

西拉雅國家風景區官田遊客中心，這座以綠建築為核心，佔地約11公頃的遊客中心，不僅是提供遊客旅遊資訊的樞紐，更是承載著西拉雅族群歷史記憶、文化意涵與對未來美好祝福的空間載體。其建築設計將人與自然、過去與現在、地方特色與遊憩體驗融為一體，為到訪者帶來一場感官與心靈的雙重饗宴。

在遼闊的草皮上，最引人注目的莫過於成群的梅花鹿裝置藝術。這些造型優美的雕塑，不僅為園區增添了幾分靈動與趣味，更承載著深厚的歷史意涵。在西拉雅族早期，梅花鹿是重要的獵物來源，牠們的奔跑、跳躍，代表著狩獵時的矯健與族人對大自然的依賴。透過這些藝術裝置，遊客得以遙想先民的生活景象，感受人與野生動物之間的歷史連結。而草皮上的大型「SIRAYA」字樣，則成為了遊客們必拍的打卡地標，標誌著這片土地的獨特身份。

祝福的許願鶴：在小山丘上，一座由金屬結構構成的「許願鶴」藝術作品，以其獨特的空間穿透感，將藍天、綠地與白雲編織成一幅流動的畫布。如同紙鶴在空中自由翱翔，它象徵著無限的祝福、心靈的淨化與美好的期盼，鼓勵人們來到這裡，暫時放下塵囂，沉浸於大自然的懷抱，乘著微風，帶著幸福與愛，讓心靈也隨之自由飛翔。

園區內還設有一系列以幾何造型為主的「鹿、牛、野豬、蝸牛、犬」藝術設計作品。這些作品結合了圖紋與古老的西拉雅文字或符號，意在傳達西拉雅地區獨特的景點特色。透過「鹿、牛、野豬、蝸牛、犬」的幾何造型與簡約線條，並輔以黑白對比的圖紋，藝術家試圖勾勒出「仙境西拉雅」的五大意象：風、土、山、水、人情味。這些作品不僅是視覺上的亮點，更是對這片土地自然風貌和人文精神的抽象詮釋，邀請遊客透過觀察與聯想，深入體驗西拉雅的多元魅力。

步入官田遊客中心的展廳，遊客將展開一趟深入了解西拉雅奧秘的旅程。展廳圍繞著介紹西拉雅國家風景區的各個景點為主軸，透過圖文並茂的展示，為遊客提供豐富的在地資訊。

官田遊客中心展館特別設置了一個溫馨的DIY區域。這裡提供給遊客親手製作屬於自己的、獨一無二的西拉雅專屬明信片。現場備有多樣化的印章和精美的貼紙，讓遊客可以自由發揮創意，將在旅途中感受到的美好一一烙印在明信片上。

除了靜態的圖文介紹，官田遊客中心展廳還提供了引人入勝的多重感官體驗，讓遊客能更立體、更深刻地感受西拉雅國家風景區的在地特色。透過嗅覺與聽覺的引導，遊客彷彿親臨現場，體驗當地的獨特氛圍。

嗅覺饗宴：陣陣撲鼻而來的香氣，彷彿將遊客帶入了西拉雅的自然懷抱。這裡有清新的荷葉香，散發著水鄉澤國的詩意；有溫暖的木棉花香，訴說著熱情的季節更迭；還有醇厚的咖啡香，連結著著名的「175咖啡公路」的悠閒品味。這些香氣，是西拉雅風土的味蕾記憶。

聽覺迴響：透過精心的音效設計，遊客可以聆聽到屬於西拉雅的聲音景觀。從石硦林場清晨的鳥鳴聲，感受森林冠層交錯間的生命活力；到曾文水庫「山豬島」傳來的山豬叫聲，則增添了一絲野趣與自然的原始呼喚。這些聲音，是這片土地最真實的脈動。





官田遊客中心

臺南市官田區福田路99號





