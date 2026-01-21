台南官田驚見「神力女超人」！ 深夜出沒嚇壞居民

打扮成「神力女超人」的民眾。（圖／東森新聞）





台南官田區渡頭省道附近，有打扮成「神力女超人」的民眾，多年來時常在深夜時分出沒，還會對著住家監視器揮手。

監視器畫面拍下，深夜時分，有「神力女超人」在台南官田區的馬路上逛大街，走著走著，還會回頭向民眾住家的監視器揮手。

鏡頭拉近一點，這位民眾頭戴惡魔角，穿著高叉緊身衣，還有一黑一紅的長靴，打扮相當醒目，跑步的姿勢，也讓人聯想到，是不是在模仿電影裡的神力女超人。

民眾將監視器畫面分享到社群平台，因為「神力女超人」的出現，已經有好幾年時間，他還會變化裝扮，像是今年1/17是藍色緊身衣，去年8月，是粉紅色緊身衣，回溯到2022年，還有白色緊身衣的打扮。

由於出沒地點在夜間，且會靠近住家，民眾將畫面PO網，也提醒周遭住戶留意。

