台南官田/享受慢活異國情調，海南雞飯

離開了官田遊客中心，隨意在附近找了這一間「為美南洋餐酒館」的餐廳用餐。為美南洋餐酒館室內用餐區設計運用淺色調與溫潤的木質元素，天花板上懸掛著兩個大型的藤編吊燈，其獨特的編織紋理與自然材質，為空間增添了一抹質樸而優雅的自然風格。

為美南洋餐酒館的菜單，不僅提供了豐富的主餐選項，同時也細心地考慮到不同顧客的需求，增設了兒童餐、午後小點以及各式南洋風味小點。其中，菜單上特別強調理的特色菜，包括了鮮蝦叻沙麵、海南雞飯、白胡椒肉骨茶湯、KAYA烤吐司和香蕉春捲，這些都是南洋飲食文化中極具代表性的經典。

「海南雞飯套餐」套餐內容除了主食海南雞飯，還附有兩樣醃漬小菜、一碗暖呼呼的雞湯、當日甜點以及一杯清爽的紅茶。

海南雞飯的主體，選用了無骨雞腿排，當天品嚐的雞腿肉質略帶扎實感，咀嚼時能感受到肉質本身的鮮甜。沾醬包括店家自製辣椒醬，溫和的薑蓉醬，以及黑醬油。透過這三款醬料的搭配，食客可以隨心所欲地組合出豐富的層次。

「馬來綜合拼盤」這份拼盤集合了咖哩角、芙蓉燒包以及香蕉春捲。

炸香蕉春捲：外層酥脆，入口時發出清脆的聲響，而內餡則是軟糯香甜的香蕉。

咖哩角：它的外層同樣保持了良好的酥脆度，內裡填滿了以絞肉、馬鈴薯、水煮蛋等食材為主的內餡。

芙蓉燒包：其內餡的風味與廣式點心中的叉燒包類似，帶有醬燒的香甜。

為美南洋餐酒館

臺南市官田區鎮森路132號





