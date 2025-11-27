台南宜居仁和社會住宅動土 2029年提供170戶、1托嬰中心

台南仁德宜居仁和社會住宅動土，預計2029年完工。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市再添1處新社會住宅動土，位於仁德區二空新村B區的「宜居仁和社會住宅」預計2029年完工，將提供170戶社宅及1間托嬰中心。

宜居仁和社宅為台南市第5案動土的公辦都更案，今(27)日由副市長趙卿惠等人動土，估計可節省公帑約9.15億元。

都發局長林榮川表示，該案基地面積約3041平方公尺，鄰近二空新村與巴克禮紀念公園，銜接南台南站副都心生活圈，規劃地上14層、地下2層建築，170戶社會住宅

包含1至2房型與無障礙房型。整體規劃融入二空眷村文化脈絡，串聯周邊開放空間與綠帶，建築設計採低建蔽率，達綠建築銅級以上標準，打造健康低碳的永續社區。

趙卿惠表示，台南攜手中央，社宅規劃戶數已逾1.2萬戶，展現落實居住正義的行動力。公辦都更取得土地的社宅，興建速度會更快，宜居仁和社宅面公園第一排，是用錢買不到的舒適環境。

當地的仁德仁愛里長張台昇希望社宅入住者能入籍台南；成功里長鄭晴而則希望在社宅完工入住前，應先拓寬周邊道路，以因應未來居住人口增加隨之而來的交通需求問題。

