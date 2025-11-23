台南客委會推族群主流化 羅文裕演講以音樂促文化融合

知名客家歌手羅文裕彈唱分享客家文化。(客家委員會提供)

記者翁順利／台南報導

台南市政府客家委員會辦理今年度族群主流化培力工作坊，參與對象為市府公務同仁，繼本月初完成兩梯次的吉貝耍部落走讀後，日前回到永華市政中心東哲廳舉辦「族群主題演講」，由知名的客語歌手羅文裕以彈唱強調用音樂作為族群文化融合的橋梁非常有意義。

本次演講特別邀今年請第二十七屆及第三十二屆金曲獎最佳客語歌手羅文裕，以「《共振》你的獨特，會被世界聽見」為題，以談唱方式分享他在音樂創作與族群文化傳承上的生命歷程與心得，期待能啟發市府同仁以多元視角看待文化獨特性與尊重族群共榮。

羅文裕出生於高雄美濃，自小在客語、台語與華語並行的語言環境中成長，憑藉對音樂的熱愛，他十六歲登上《五燈獎》舞台踏入音樂之路，後以深厚情感與創新風格，成為客語流行音樂的重要推手。他的創作不僅融合流行與民族元素，更以母語唱出生命故事，讓客家音樂被更多人聽見，作品《驚喜時刻》曾獲金曲獎肯定。

羅文裕表示，音樂不只是旋律，更是一種文化的共振與自我認同的表達，他期盼透過音樂，讓族群文化在現代社會中持續被理解與傳承，也鼓勵更多年輕世代勇敢表達自我，讓世界聽見臺灣多元而獨特的聲音。

客委會主委陳新裕指出，族群主流化培力工作坊是強化市府團隊同仁族群敏感度的重要學習場域。今年度透過實際進入部落社區走讀，同時邀請不同領域專業人士講座，讓市府同仁可以更加理解族群主流化的內涵，以及各種可能的實踐方式。如藉由金曲歌手的分享，激發公務同仁對多元文化的感受力與創造力，進一步落實「族群平等、文化共榮」的施政理念。