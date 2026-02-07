台南家扶童掉「NET4千愛心禮券」！陌生家長撿到後竟全花光

社會中心／綜合報導



近年來NET都會提供愛心提貨券，讓家扶孩子添購新衣物，近期卻在台南永康區店內發生愛心禮券遭其他客人疑似侵佔的行為。一名家扶中心孩童持4千元面額的愛心禮券在店內消費，過程中不慎遺失，因禮券裝在有具名的信封內，該童再到櫃檯苦苦等待，卻都沒有等到人歸還。經調閱監視器畫面後，才發現原來是被其他非家扶孩童的家長全數花掉。

一名網友在臉書社團「永康大小事」發文，指出有弱勢學童持愛心禮券於 NET 店內選購衣物，但不慎遺失在店中，卻被其他非家扶學童撿到後交給家長，沒想到該名家長竟占為己有，將禮券全數花光。她指出：「1/30 在中華路NET，購買衣物時國小生沒注意到自己的禮券掉了，被一名男孩撿到但沒歸還，也未交回 NET 櫃檯，更沒交給警方處理，卻與家人一起花用掉金額 4000 元整，監視器已錄到，信封袋還有名字，這樣已觸法了，請趕快到復興派出所處理。」



廣告 廣告

最差身教！台南家扶童掉「NET4千愛心禮券」被撿走 陌生家長竟全花光

該童遺失愛心券後，疑似遭店內一般家庭家長侵占花掉。（圖／翻攝永康大小事臉書）



該網友進一步說，孩子要結帳時才知道禮券不見了，默默在一旁等待是否有人拿到櫃檯。畫面曝光後讓網友相當氣憤，指出「居然用別人的禮券花下去，小孩不懂事，家長也以為是新年禮物嗎？侵佔罪啊」、「希望媽媽不要責備小孩，小孩一定很緊張；重點是撿到東西沒歸還已經很過分，竟然還在本店消費？都不知道有監視器嗎？」、「家扶信封，擺明了就是有資格領補助的人才會持有，這種錢都要黑？再貪財也留意一下吧！」、「不要壞了添購新衣的喜悅，請拾獲者快出面說明」、「笑死，讓這個可以讓他們賠不少了」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最差身教！台南家扶童掉「NET4千愛心禮券」被撿走 陌生家長竟全花光

更多民視新聞報導

李千娜拍《世紀血案》喊「不嚴重」 網罵「妳有小孩」急刪文

剴剴二審7天後「「李雅英捐29萬給兒盟」！網罵翻「急道歉了」

美國佛州下起「綠鬣蜥雨」超震撼！多到居民撿來做塔可

