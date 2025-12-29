台南寧靜專案奏效！科技執法設備增5倍 噪音陳情減4成

大批汽機車改裝排氣管製造噪音讓民眾飽受困擾，台南市從民國112年啟動「寧靜專案」加強取締噪音車輛以來，聲音照相科技執法設備已增加至38套，大幅增加取締噪音車輛的機動性。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

大批汽機車改裝排氣管製造噪音讓民眾飽受困擾，台南市從民國112年啟動「寧靜專案」加強取締噪音車輛以來，不僅聲音照相科技執法設備增加5倍，累計告發噪音車輛1688輛，裁罰金額436萬2000元，噪音陳情案件也逐年減少，相較專案實施前一年的噪音陳情案1100件，今年至今的陳情案件僅666件，減少幅度大約4成。

市府環保局表示，台南市推動的寧靜專案，係結合聲音照相科技執法、環警監聯合稽查及民眾檢舉等多元措施；其中，2年多來聲音照相科技執法設備也從原本的6套，增加至固定式26套、移動式12套共38套，增幅高達5倍，大幅加化取締噪音車輛的機動性。

根據環保局統計，寧靜專案啟動以來，累計告發噪音車輛1688輛，裁罰金額436萬2000元；同時，從114年起該局再強化源頭查緝，並配合市警局查處未依法辦理變更登記的改裝排氣管車輛，至今已查處1173輛，正持續從源頭管制噪音車輛上路。

至於噪音車輛陳情案件，也從寧靜專案實施前111年的1100件，逐步減少為112年937件、113年753件、114年666件，減少幅度頗為明顯。

環保局還指出，從今年起如果警方或監理單位查獲車輛改裝排氣管未依法登記，現場即可裁罰新台幣900至1800元，市府各局處也將通力合作，透過多元稽查手段遏止違規車輛上路，還給市民安靜生活環境。

另外，已完成變更登記的合法改管車輛，行駛於道路時仍須遵守噪音管制標準，依速限不同，車輛噪音不得超過以下標準：一、速限50公里以下不得超過86分貝；二、速限50至70公里：不得超過90分貝，違者將依《噪音管制法》裁罰1800至3600元；114年起更加強查緝改裝管未變更登記車輛，杜絕違法改裝車輛上路。

