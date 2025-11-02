台南寵物公園 明年再添5座

國人養毛孩風氣盛，台南截至10月31日，犬、貓登記數量已達20萬2952隻，為營造飼主與毛孩的友善休憩環境，市府繼去年催生5座寵物公園，今年再接再厲接續完工3座，本月陸續啟用。台南市政府動物防疫保護處表示，明年將新增5座，朝「一區一寵物公園」目標邁進。

隨著市民飼養寵物數量逐年成長，寵物公園需求湧現，而且飼主還會互相打探「哪一個公園好玩？」動保處提到，台南首座安平寵物運動公園就擄獲不少飼主的心，在全國熱搜寵物公園榜上有名，也吸引外縣市飼主專程帶著毛孩而來，不只假日人潮多，平日也有不少飼主帶著愛犬去散步、放電。

動保處今年再接再厲接續完工3座，11月陸續啟用，包括2日率先揭牌的大潭埤旺萊寵物友善公園，22日啟用的北區長興生態公園、29日的安南區東和里公園。明年還將投入1300萬元新建5座，分別為新市區公滯11、南區公兒S57公園、東區大智里寵愛公園、南區S34公園、東區崇賢公61。

動保處提到，未來將持續推動「寵物友善專區」計畫，盤點並活化各地空間，優先針對尚無寵物公園的行政區設置，希望達到至少達到「一區一寵物公園」目標。但動保處也不諱言，打造寵物友善場域的前提是取得民意認同，過程也須花時間溝通。

過去，即曾發生民意反對設置寵物公園，主要是擔心去公園運動或散步可能遭到狗攻擊，排斥人犬混在一起，動保處強調，寵物友善公園落實「人犬分流」，對於到公園運動的民眾以及玩樂的小朋友，大家反而都更能安心使用公園空間。