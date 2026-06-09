台南將亡者火化遺骸與垃圾混燒、掩埋 議員痛批「棄如敝屣」

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台南市去年共火化一萬七八七八具遺體，今年截至五月底也已達七一一九具，議員指亡者火化後的剩餘遺骸，竟被當作廢棄物載往城西焚化廠與垃圾混燒，痛批市府作法「棄之如敝屣」，亡者的最後一哩路竟然是與汙泥、垃圾相伴，完全不尊重亡者；市府允檢討日後將送到植存區。

市議員林燕祝昨天質詢時在議場播放影片指出，火化後剩餘骨骸及棺木殘餘物被裝入大型塑膠袋，由環保單位載運處理，甚至與汙泥及一般廢棄物混合掩埋。她痛批，台南市擁有高達十七億元殯葬基金，卻未妥善規畫亡者遺骸最終安置方式，令人難以接受。

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林燕祝表示，一般民眾認知中，亡者火化後應莊嚴安置、入塔奉祀，但未領回的骨骸最終流向何處，市府卻未清楚向社會說明。殯葬管理所每年辦理大量遺體火化，但火化撿骨後剩餘的骨骸及相關殘餘物，竟被視同廢棄物打包後送往掩埋場處理，形同將亡者當成垃圾對待，已違背社會大眾對亡者應有的尊重與信仰價值。

林燕祝說，亡者骨骸絕非一般垃圾，即便是火化後剩餘骨灰、骨骸或棺木殘材，也都承載著家屬情感與對亡者的追思，要求市府停止以清運、廢棄物等看待亡者遺骸，應規畫特定區域統一集中處理，定期舉辦專屬的祈福法會，並將殘灰安置於大內或仁德環保葬園區，讓遺骸歸於自然，還給亡者應有的尊嚴與安寧。

市長黃偉哲表示，相關灰燼絕不可任意棄置，市府將依法妥善處理。副市長兼代理民政局長姜淋煌表示，已要求殯葬管理所於撿骨作業時確實辦理，盡可能將骨骸完整撿拾；如仍有未能撿拾的部分，將依規定妥善收存及處理。

民政局指出，遺體火化後，家屬完成撿骨及安奉儀式後所剩餘灰燼，目前由殯葬管理所統一收集並委由清潔隊清運焚燒，後續將研議以植存或撒葬方式辦理，確保符合殯葬管理規範並兼顧對亡者的尊重。

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