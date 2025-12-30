台南將設歷史文化場域經理平台 整合專業經營能量

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市文化局推動老屋與歷史場域再生，預計於明年成立台南市歷史文化場域經理平台，整合古蹟、歷史建築與文化場域專業經營能量，讓文化資產能被活化與使用。

台南市政府文化局今天舉辦2025年終成果記者會，由局長黃雅玲說明年度文化施政概況，並以「長期文化治理」為核心，揭示2026年文化推展重點方向。

黃雅玲表示，2025年在大型藝文活動、文化園區經營、城市品牌及影視政策等面向已逐步到位，包括全年策劃的台南新藝獎、國際音樂節、漁光島生活節、台南藝術節，以及月津港燈節、新營波光節、月之美術館、龍崎空山祭等指標型活動，讓文化成為城市持續運轉的日常風景。

她說，文化局持續推動老屋與歷史場域再生，今年完成3戶老屋立面整修，並推動東門段殘跡環境改善，逐步形塑「生活中的歷史街區」。同時面對今年初的地震與年中的颱風等災害，處理超過100處文化資產受損案件，並成功爭取中央補助經費，持續推動古蹟修復與傳統技藝保存。

黃雅玲指出，2026年將進入「制度化、平台化」的文化治理新階段，預計成立「行政法人台南市歷史文化場域經理平台」，整合古蹟、歷史建築與文化場域的專業經營能量，提升管理彈性與營運效能，讓文化資產不僅被保存，更能被活化與使用。

黃雅玲表示，文化施政是需要時間累積的道路，文化局將持續以制度、場域與專業為核心，穩健推動各項計畫，讓文化不只是被看見，而是真正成為市民生活一部分。（編輯：張雅淨）1141230