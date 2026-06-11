大量布袋蓮堆積潟湖覆蓋蚵棚 台南市水利局全面清淤將軍溪

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台南市將軍溪出海口出現大量布袋蓮影響養蚵業者，水利局11日表示將雇工清除。（台南市水利局提供／程炳璋台南傳真）

台南市大量孳生的布袋蓮沿將軍溪水倍沖到出海口，影響近海的養殖蚵苗生長。（台南市水利局提供／程炳璋台南傳真）

台南市將軍溪上游的麻豆、下營段4月起發現遭大量孳生布袋蓮，台南市水利局派員清淤速度始終趕不上植物增生，不僅雨季來臨時，大量蓮葉恐阻塞抽水站造成嚴重淹水。近日更有大批布袋蓮被沖到出海口，覆蓋上百公頃的近海蚵棚，除有拖垮棚架之虞，腐葉惡化水質更會加速蚵苗死亡，台南市水利局與農業局正聯手在將軍溪上下游啟動清淤。

布袋蓮是淡水浮游植物，易在春夏季節孳生在溪流河道中，台灣每到3月到5月為梅雨季，因溪流暴漲，布袋蓮還來不及大量生長，就很快被溪水沖到大海，遇鹹水枯死。台南市近年因春雨多，少見布袋蓮孳生問題，上次啟動布袋蓮清淤已是5年前。

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台南市今年上半年缺水，4、5月更遇上「空梅」，多了1個多月生長期的布袋蓮大量增生，將軍溪上游的麻豆、下營段4月就發現該植物面積爆發性成長，並隨著漲退潮，在總爺、埤頭、蔥子寮與海浦等排水口支流間反覆飄移。

大量的布袋蓮造成河道下方水質優養化，下游沿岸居民更擔心一旦雨季來臨，河道氾濫，蓮葉隨著溢堤溪水飄進抽水站，將造成排水閘門阻塞與抽水機故障，釀更嚴重的淹水災情。

台南市9日、10日一波豪大雨，大量的布袋蓮沿著因雨暴漲的將軍溪渠道，被沖到出海口的潟湖上堆積，反造成近海養蚵業者困擾。

因潟湖的水流較緩，大片的布袋蓮附著在蚵棚上，養殖漁民擔心重量拖垮蚵棚，造成崩塌。更令蚵農擔心的是，枯死腐化的蓮葉造成潟湖水質惡化，若不趕快清理，蚵苗會在1、2天內快速大量死亡，造成不可收拾的災情。

台南市的蘆竹溝北門漁港、青鯤鯓漁港與將軍漁港外的潟湖養殖區都被發現受到布袋蓮入侵，受害面積恐達上百公頃。蚵農表示，受災的養殖蚵仔都準備在中秋節時採收上市，尤其是蘆竹溝南堤附近養殖高單價、生蠔級的單體蚵，是中秋節烤蚵的重點菜色。

經過會勘後，除由水利局負責將軍溪的布袋蓮清理外，台南市農業局已請有港區疏濬經驗的廠商，雇請當地漁民，駕駛膠筏帶工具，由在地蚵農帶路進入養殖區清理，趕快將影響蚵苗生長的布袋蓮清除。

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