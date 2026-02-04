台南專屬「敲可愛」布可星球再進化！把閱讀變成守護地球的超能力

「布可星球」角色首度亮相「走」出來。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市首創的閱讀理解平台「布可星球」再進化！累計超過4000萬人次瀏覽的布可星球，今(4)日發表全新第6等級「永續共生的星球」，並首度亮相角色3D列印實體公仔，象徵閱讀學習從理解文本，延伸連結城市發展與永續議題，為台南閱讀教育立下新里程碑。

市長黃偉哲與教育局長鄭新輝共同揭曉進化版內容，現場可愛公仔一字排開，讓不少人直呼「敲可愛」。教育局表示，相關角色造型已申請商標，未來將評估作為學生閱讀獎勵，打造台南專屬的閱讀品牌，讓學習更有樂趣。

廣告 廣告

此次新增「永續共生的星球」，閱讀內容對接聯合國永續發展目標(SDGs)，並推出台灣黑熊、石虎、藍鯨等新角色，讓學生透過閱讀「復育」與「拯救」，把閱讀能量化為溫柔又有力量的行動想像。

黃偉哲表示，台南自2019年推動布可星球，是全台唯一結合遊戲化機制的閱讀平台，長期培養學生閱讀與語文理解能力，並在AI、體育與藝術等多元領域展現學習成果。他也期待第6等級上線後，吸引更多孩子愛上閱讀，市府將持續優化獎勵機制，提升學習動機。

教育局長鄭新輝指出，目前已有超過16萬名學生參與布可星球，累積閱讀能量突破3.2億，每日平均上線人數逾3500人，累積瀏覽人次已超過4063萬。依台師大SmartReading團隊的研究顯示，長期使用學生在閱讀理解表現上有顯著成長，閱讀已逐漸成為孩子的生活習慣。

文元國小一年級學生魏立名分享，每次升級都像「破關」一樣開心；新興國小四年級學生劉家澄也說，透過任務閱讀，抓重點與理解能力明顯進步，讓閱讀變成一件期待的事。

首度亮相角色3D列印實體公仔，現場一字排開，「布可星球」最可愛的力量。(記者洪瑞琴攝)

台南市首創的閱讀理解平台「布可星球」，今日發表進化版「永續共生的星球」。(記者洪瑞琴攝)

「布可星球」新版發表，文元國小學生魏立名(右2)、新興國小學生劉家澄(左2)與台南市長黃偉哲(右1)、教育局長鄭新輝(左1)共同啟動，象徵學習平台新里程碑。(記者洪瑞琴攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

軍公教要發年終了！ 2/6入帳 平均2.5個月

她鼓起勇氣出櫃獲阿嬤祝福 小英致「1句祝賀」暖哭百萬網友

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

健康網》馬如龍兒心因性猝死 醫：8大症狀恐是猝死前警示

