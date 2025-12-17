台南小七設最強IP專區 夢時代3大電影角色快閃

為了吸引消費者目光，各大通路解鎖熱門IP瘋狂吸客。7-ELEVEN在台南設立全國最完整的「IP專區」、「OPEN! FUNLAND」門市，讓大小朋友隨時找樂子；高雄夢時代強打《馴龍高手》、《小小兵》及《侏羅紀公園》重量級展覽。蠟筆小新電影大冒險期間限定店，即日起登陸台中驛鐵道文化園區；台北Dream Plaza聯手韓國超人氣短尾矮袋鼠「勾卡KKOTKA快閃店」圈粉。

7-ELEVEN於台南康橋門市開設全台首間最完整的「IP專區」，目前以「盒玩」、「公仔肖像」、「動漫」為3大主軸商品，價格介於99元至999元。店內匯集DINOTAENG、三麗鷗、超人力霸王、原神、進擊的巨人、鬼滅之刃等話題盒玩，民眾到店消費就能順道把偶像帶回家。

「OPEN! FUNLAND」將娃寶機、遊戲卡牌機、娛樂互動設備等，搬進7-ELEVEN台南仁發門市，共有超過30台潮流機台。其中包含提供正版授權肖像玩偶、可愛小物、流行零食、飲品等夾取商品的「娃寶機」，以及販售趣味商品的「盒玩智FUN機」等，要讓遊客一次玩個過癮。

高雄夢時代攜手環球影業旗下3大超人氣IP《馴龍高手》、《小小兵》、《侏羅紀公園》經典角色，自即日起到明(2026)年1月18日展售眾多新品及周邊。展區門口有大型沒牙氣偶迎接影迷入場，還有電影畫面作為背景，讓人宛如進入《馴龍高手》的維京世界。兩側分別是《侏羅紀公園》及《小小兵》的主題打卡牆，商售區更推出豐富的電影相關商品。

即日起到1月11日，夢時代APP會員於特展商售區買滿500元並完成夢時代會員集點，即可抽馴龍高手無牙大型存錢筒；12月18日起開啟夢時代APP點數商店扣10點OPENPOINT，可以兌換100元購物金，在快閃店消費滿1,000元就能抵用。

蠟筆小新電影大冒險期間限定店重返台中，即日至3月15日於台中驛鐵道文化園區登場。以「電影列車x月台場景」為主題，結合鐵道氛圍和歷年劇場版經典內容，打造31部劇場版及2025年電影蠟筆小新《超華麗！ 灼熱的春日部舞者們》的海報牆，成為重返童年的「歷年電影長廊」。現場銷售逾400款商品，並新增數十款日本直送來台和台灣限定新品，為小新迷帶來驚喜。

首次登台的勾卡KKOTKA快閃店，即日起到明年1月25日在台北Dream Plaza 5F亮相。力推3大打卡點，像是高達200公分的充氣「愛心勾卡KKOTKA」，抱著大大紅心的勾卡KKOTKA在門口迎接粉絲，還有吃著關東煮、推購物車等模樣可愛的「勾卡KKOTKA吃播秀」及嘴饞的「蕃薯勾卡KKOTKA」。

快閃店並開賣70餘款限定商品，從超萌的「造型磁鐵」、冬日必抱的「玩偶」，再到印有勾卡KKOTKA不同表情的T-shirt等，應有盡有，款款都讓人感受到快樂與溫暖。

