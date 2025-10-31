台南小吃店「粿仔王子」捲時事意外爆紅 當地人驚：不要去吃…「守護口袋名單」
前啦啦隊女星「粿粿」大爆婚外情！對象是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，2人遭粿粿老公范姜彥豐拍片控訴有不當交往，讓粉絲們相當震撼。台南關廟則有一家粿仔專賣店，店名剛好就叫「粿仔王子」，剛好搭上時事，意外掀起網友熱烈討論，眾人紛紛湧入商家頁面給予5星好評。在地粉專「台南式」表示，老闆對於突然爆紅滿頭問號，不過有關廟人指出，其實這間本來就很好吃，呼籲大家不要來吃，「自己的口袋名單 自己守護」。
粉專「台南式」貼出一家名叫「粿仔王子」的在地小吃店，發文表示：「關廟突然爆紅的店 老闆滿頭問號」。實際到「粿仔王子」的Google商家頁面查看，近日突然出現許多「5星好評」，評論卻很「歪樓」，內容寫道：「最強預言家 老闆親切，食物好吃 大推」「跟上時事，五星好評」「內用可以偷吃隔壁桌朋友的粿嗎」「粿真好吃 王子愛吃」「請問老闆的粿醬有沒有放薑?」「繼紅姐早餐後又一崛起的話題店」，但也有人表示：「從小吃到大的老店 推推👍 不是因為王子才紅的的店！是在地人最愛的店！」
意外爆紅？ 在地人曝：已經很難買了
在「台南式」粉專、Threads也掀起熱烈討論，有不少吃過的網友現身說法：「這家好吃～太晚去就買不到了」「東西好吃，老闆一家服務態度都很好，很有耐性，不要連假去買， 早上7、8 點就會排到天荒地老」「這間店沒有雷的餐點，粿仔跟意麵一樣好吃」「哈哈！這家本來就很好吃了！通常9點前就賣完了，對晚睡的人不友善」「關廟人路過 請大家看看就好 不要去吃 也不要一吃就愛上它 留給關廟人自己內部消化就好 你們去吃嘉祥或大廟口就好 自己的口袋名單 自己守護」「拜託別再報了，已經很難買了…」「可以不要來搶我的口袋名店嗎😭以後更難買了」。
和一般的「粿仔條」不同，台南常見的「粿仔」是一種「肉粿」，類似用煎的肉圓，因此也叫「煎粿」。已故作家魚夫曾撰文寫道：「肉粿這種庶民食物是台南人的發明」，據稱最早紀錄是從新化兩家元祖店開始流傳。這家「粿仔王子」位在關廟市場，其實外觀毫不起眼，甚至沒有明顯的招牌，但已是在地許多民眾早餐必吃的選項之一，沒想到這次意外搭上時事，引發關注。
