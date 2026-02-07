台南小姊弟「家扶NET禮券」遺失被撿走花光 民眾心疼盼捐款相助

近日台南一對小姊弟持家扶中心發送的NET禮券前往購衣卻不慎遺失，引發網友關注。左：翻攝NET臉書、右：翻攝永康大小事臉書



農曆春節即將到來，台灣服飾品牌NET每年都會在年前致贈家扶中心弱勢兒童禮券，讓他們能添購新衣，每人有2千元額度。沒想到，台南一對小姊弟上月30日拿著禮券前往中華路NET買衣服，禮券不慎遺失，拾得人不僅沒有歸還，還拿去跟家人一起花光，消息曝光引發網友關注。台南市警方對此表示，已透過監視器鎖定3名涉案人員，將通知到案說明。

有網友5日在臉書「永康大小事」發文表示，上月30日在台南市中華路NET，一對就讀國中、國小的姊弟持家扶中心發送的NET禮券購買衣物時，沒注意到自己禮券掉了，等到要結帳才知道禮券不見，默默在一旁等待有人拿到櫃檯，卻遲遲等不到撿到禮券的人現身。

後來調閱監視器才發現，小姊弟的禮券是被一名男孩撿到但沒歸還，不僅沒交回NET櫃檯，也尚未交給警方處理，卻與家人一起花用掉，金額一共4千元整。網友強調，監視器已經錄到畫面，信封袋還有名字，向撿到禮券的人喊話：「您這樣已觸法了，請趕快到復興派出所處理」。

家扶人員還原經過，由於禮券信封上印有姊弟的姓名，原本期待撿到的民眾會歸還，沒想到一直等到門市營業時間結束，都不見人影，直到後來調閱監視器，才發現禮券被一名非家扶男童撿走，且已經花光，讓姊弟倆相當傷心，但因為已經選好，只好通知母親錢來付錢。母親得知也很難過，感嘆自己已經是弱勢家庭，「為何還有人比他們更需要這筆錢」。

家長4日已向警方報案提告侵占，經警方比對監視器畫面後，初步鎖定是一名男童撿走禮券並交給姊姊，姊姊又交給家長，將通知3人到案說明。整起事件在網路曝光後，不少人為這對小姊弟打抱不平，還有熱心人士表態想捐款助這對姊弟添購衣服。家扶表示，NET知情後已主動承擔費用，非常感謝大家的善心，也呼籲撿到禮券的家庭若需要幫助，應該循正常管道申請補助，撿到的孩子可能沒有惡意，但家長應有正確的判斷能力，希望大家能給孩子正確的教育。

