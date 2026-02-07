台南小姊弟「NET家扶禮卷」被撿走！4千元全遭花光 警鎖定3人涉案

NET台南永康門市。（圖／擷取自Google Maps）

每年過年前夕，NET會贈送家扶中心提貨券，讓有需要的孩子可以到NET添購新衣。近日有對姊弟到永康區購衣，不小心遺失4000元禮券，經調閱監視器發現被是非家扶家庭的男童撿走，對方家屬還直接將錢全部花光，讓這對姊弟的家長無奈提告侵占，台南警方也已鎖定3名涉案對象，將通知到案說明。

這起事件發生在1月31日，NET永康門市開放家扶兒於上午10時至11時到場選購衣物，一對就讀國小的姊弟挑選完衣物要到櫃台結帳，卻發現4000元提貨券不見了，附近翻找也找不到，只能默默站在旁邊等待。

姊弟致電告知家長狀況後，家長前來與在場社工、店員了解狀況，認為孩子都已經花時間挑選，孩子可能是不小心弄丟，因此當場掏錢結帳。

家長隨即請店家調閱監視器發現，提貨券疑似遭非家扶家庭的男童撿走，當時該男童將禮券交給姊姊，姊姊又給了婦人，而婦人先確認了信封袋的封面，卻未交給NET櫃台或警方，而是直接將其花光。

家長2月4日已向警方報案提告侵占，永康區復興所調閱監視器分析比對，已鎖定涉案對象，將通知3人到案說明。

後來，家屬於臉書社團「永康大小事」發文公開此事，強調「金額4千元整，監視器已錄到，信封袋還有名字，您這樣已觸法了，請趕快到復興派出所處理」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「如果是小孩撿到，家長應該要帶他一起交給警察，而不是一起幫著花」、「家長竟然帶頭做不好的示範」、「當父母還貪家扶孩子的福利」、「小孩不懂事，家長也以為是新年禮物嗎？侵占罪啊」、「那個是家扶的愛心禮券…怎麼下得了手」。

