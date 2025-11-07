南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導

台南中西區民權路二段，發生一台小客車跟雙載的機車擦撞，三人當街爆發口角，汽車駕駛出手毆打機車乘客，更持球棒作勢攻擊，兩人在大馬路上演全武行，警方獲報到場將動手的兩人，依傷害、恐嚇及妨害名譽等罪嫌移送偵辦。

台南小客車與雙載機車擦撞 3人當街上演全武行

小客車跟雙載的機車擦撞，三人爆發口角，汽車駕駛與機車乘客竟當街互毆。（圖／民視新聞）

三名男子，站在路口，看起來火氣很大，其中一人朝對方破口大罵後，竟然直接動手。駕駛打人後，還衝回車上拿球棒，氣沖沖的跑回來指著男子，作勢要再揍人。機車騎士趕緊衝到中間勸架，警方也獲報到場。警方vs.當事駕駛：「下來我先跟他說，然後就不爽了，就罵了三字經，然後..然後，後面就有發生拳腳。」案發在台南中西區民權路二段，陳姓男子開車和騎車的朱姓男子發生擦撞，結果陳男跟機車後座乘客王男兩人爆發口角，當街上演全武行，把旁邊民眾都嚇傻。

目擊民眾：「就看到警察過去，我就出來看一下，就在那邊吵，有一台機車停在那邊，汽車我沒看到，因為警車就擋在路口。」南市警第二分局民權派出所長何家慶：「陳男與機車後座乘客王男，發生口角及肢體糾紛，遂將陳嫌及王嫌，帶返所釐清案情，全案依傷害、恐嚇，及妨害名譽等罪嫌移送法辦。」兩台車擦撞糾紛，還把大馬路當成格鬥場，這下擦撞問題沒解決，還因為互毆，一起被移送法辦。

