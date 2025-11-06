台南小巨蛋孵蛋緩慢 議員曾之婕批損及台南文化與經濟效益





韓國女團BLACKPINK、歌手權志龍日前接連在高雄世運主場館、台北大巨蛋舉辦演唱會，間接帶動兩座城市觀光產業。台南市議員曾之婕6日趁市政總質詢時關心台南小巨蛋何時才能「孵蛋成功」，小巨蛋孵蛋進度緩慢，間接延宕台南的文化與經濟效益，要求市府主動尋求民間合作，克服既有經費問題，未來能透過藝能界來增加城市價值。

勞動部銀髮人才資源中心統計，台灣老化速度是世界第一，已經從高齡社會邁入超高齡社會。市議員曾之婕雖肯定市府在今年重陽節的老人年金加發300元，但也語重心長指出長者不只是福利金加碼，更重要是交通便利、休閒運動空間、醫療照護、居家照護，以及社區的陪伴。她認為，市府做好老人福利服務，才能讓年輕人努力衝事業，帶動國家經濟發展。

韓國女團BLACKPINK上個月個月在高雄舉辦演唱會，高雄市政府特別規劃流行音樂中心等六大指標性地標點亮了粉紅色燈光，以「LIGHT UP 高雄 IN PINK」應援。曾之婕說，高雄擁有各種規格的表演場館，吸引國際著名藝人到高雄演出，市府發揮行銷策略，吸引廣大粉絲消費，就像應援BLACKPINK的「LIGHT UP 高雄 IN PINK」，「粉紅泡泡」行銷已彰顯其對城市氣氛的營造與產值。

曾之婕說，從2010年前市長許添財宣布要蓋台南小巨蛋，迄今已歷經3任市長共15個年頭，她質疑這顆「千年之蛋」何時才能「孵蛋成功」。她強調，一場商業演藝活動所帶動的附加價值是無法想像的。這些活動能創造台南市各項營業項目的收入，包括飯店業、餐飲業，甚至吸引許多中、北部民眾來台南住宿，並在民宿周邊消費。市府不能因為錢被廠商收走，就忽視發展大型場館的必要性。

台南市政府成功爭取虎航規劃台南飛往熊本、沖繩，曾之婕肯定黃偉哲市長率領團隊的努力。她強調，既然國際航線得以談成，增加了台南與外界的交流，台南就需要一個國際的演藝中心來搭配，透過國際級的藝文活動，讓台南發展成一個國際城市。

台灣已經邁入超高齡社會（每三人有一人超過65歲），曾之婕建議市府將「樂齡住宅養生村」規劃成公辦民營的循環住宅，以解決獨居老人的居住環境需求。市府今年針對老人年金加碼300元，曾之婕肯定市府這項措施，但長者真正需要的不只是福利金加碼，而是從銀髮族的需求做出發的政策與建設。

曾之婕說，根據她與長輩的接觸經驗，台南長者急需交通便利、休閒運動空間、醫療照護、居家照護，以及社區的陪伴。她認為，尤其是交通設施的便利性，長者願意外出運動、休閒，身體就會健康。她強調，任何建設都必須跨局處審慎思考並通盤檢討，避免因初期規劃不夠完善，導致後續花費更多金錢修復。

台南市許多年輕人外地工作，長者獨居台南，曾之婕要求市府提供專業的居家服務照顧，並希望市府能給予負責長照關懷據點的里長更多的資源跟協助。台灣經濟需要年輕人全力打拚，曾之婕期許市府團隊協助照顧長者，當年輕人強而有力的後盾。

