台南小巨蛋難產15年 市府：3月重招商拚年底簽約

鄰近台南東區巴克禮公園的南台南副都心腹地，充滿綠意、環境優美，也是目前不少市民運動和散步的好去處，同時是台南小巨蛋預定地，規劃能容納2萬席的場館，還有1.6公頃對外開放停車空間。

但市府於去年9月重啟招商，因投資規模龐大，業者評估風險後卻步，去年底公告截止仍再度流標。

針對台南小巨蛋規劃，台南市民表示，「當然是好啊，我們是很高興啊。」

台南市東區崇明里長李仁慈認為，「崇明國中、國小師生好幾千人在上下課，根本就塞了，現在就在塞，小巨蛋蓋下去會塞到死，還是要給它蓋，因為台南市都沒有小巨蛋，高雄都有小巨蛋了，我們也是贊同給他們蓋。」

國民黨台南市議員王家貞說道，「這麼漂亮一塊土地，糟蹋在那邊，15年孵不出一顆蛋。反觀高雄也罷，台中也罷，因為巨蛋產生的經濟效益，大家都覺得非常驚人的經濟效益。」

根據台南市府規畫，台南小巨蛋BOT案總投資金額約233.75億元，但多次招商和多次流標，構想至今約15年卻始終沒有實質進度。

對此台南市府指出，該區域近年展現市場吸引力，已同步盤點公共服務與公共建設量體，並全面檢討招商條件與公共設施配置，讓整體規劃更貼近實際需求。

台南市政府發言人田玲瑚說明，「財稅局也已經積極拜會了潛在廠商，強化市場端的溝通，期望能夠在今年有具體的招商成果。」

對比台中首座巨蛋已在2024年動工，第2顆「超巨蛋」規畫中，高雄小巨蛋也早已結合商圈與產業帶動經濟，台南仍看不到明確時程。市府強調，後續也會以更務實的態度調整招商條件，提升整體成功率。

