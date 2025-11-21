台南小巨蛋一直停在口號階段 議員蔡筱薇要求市府落實孵蛋





台南小巨蛋是東區居民期待重大建設，但多年規劃始終缺乏明確進度，台南市議員蔡筱薇今(21)日在議會質詢時，要求市府清楚說明小巨蛋進度及南台南副都心的交通配套，讓這項重大建設不再停留在口號階段。

「台南市運動藝文休閒園區BOT案」（俗稱台南小巨蛋）為全國首件結合「運動、文教、商業」三大公共設施的複合式BOT開發案，先前因投資業者財務規劃不符可行性而中止，經市府檢討後，已重新調整招商策略與投資內容，朝向多元化、永續經營方向推動，該案已重新公告招商，期盼能引入優質民間資源，共同打造台南新地標。

蔡筱薇指出，小巨蛋預期將帶動周邊地區發展、形塑城市新亮點，但從規劃、討論至今已歷時多年，但東區居民看到的始終是概念性說明，而非可追蹤的期程表，市府不應再跳票。

對於小巨蛋選址位於巴克禮公園後方烏樹林區段，蔡筱薇表示，該區域長期是市民散步、運動的綠地空間，規劃前應採取場館與自然環境共存的方式進行，市府必須要求開發商明確承諾保留一定比例的綠地，另外也建議增設社區型圖書館，完善周遭整體提升居住品質。

另外，周遭美式商場即將進駐，同時傳出同步要引進加油站，對此蔡筱薇質疑，現階段該區東西向道路規劃未臻完善，生產路完成拓寬為30公尺，而崇賢路更只有15公尺，交通路網配套措施若沒超前部署，而後續加油站貿然進駐，勢必造成壅塞與民怨。

