「台南小草老闆」酒駕撞死清潔工！獲救「瞎扯1句推責任」險遭圍毆

台南一間香酥鴨店的 48 歲鄭姓老闆，16日上午酒後駕駛，釀成一起奪命車禍，撞死年僅 23 歲的陳姓清潔隊女隊員，酒測值高達 0.95。更惡劣的是，他從車內被救出時竟矢口否認開車，聲稱有叫代駕，謊言當場惹怒周遭民眾及家屬，差點釀成群毆。





當時一輛垃圾車停靠路邊執行清潔作業，23 歲陳姓女清潔員下車查看狀況，未料她才剛轉身，短短不到3秒，後方一輛白色賓士突然高速衝來，直接將她撞上。（圖／翻攝畫面）

事故發生在16 日上午約 8 點，地點位於台南市安平區慶平路。當時一輛垃圾車停靠路邊執行清潔作業，23 歲陳姓女清潔員下車查看狀況，未料她才剛轉身，短短不到3秒，後方一輛白色賓士突然高速衝來，直接將她撞上，瞬間被夾在車輛之間，當場失去生命跡象。目睹過程的同事、也是她男友的垃圾車駕駛，立即衝上前查看，見女友倒在車前動彈不得，情緒當場崩潰，不斷跺腳並大聲呼救，現場氣氛相當令人鼻酸。





網友進一步挖出，鄭男被指是「小草」的民眾黨支持者，且其店家曾推出「民眾黨黨證優惠」。（圖／翻攝畫面）









隨後，家屬趕到現場得知噩耗，悲慟之情難以抑制，也忍不住拍打撞擊後全毀的賓士車頭。而鄭男因車頭嚴重變形、雙腳骨折受困車內，只能等待消防人員破壞車體將人拉出。但令人難以接受的是，鄭男脫困後疑似仍酒醉恍神，竟堅稱自己「沒有開車」、「有請代駕」，當場激怒家屬與圍觀民眾紛紛上前質問，氣氛一度失控，差點釀成群毆，幸好警方及時介入，才避免衝突升級。





鄭男送醫後酒測值仍高達 0.95，超過法定標準近三倍，他在病房睡到下午才清醒接受筆錄。警方調閱監視器發現，他前一晚餐敘後獨自開車跑酒吧，先在市區酒吧飲酒，凌晨四點多又轉往另一間續攤，全程自行駕車，直到天亮才離開。警方依公共危險與酒駕致死罪偵辦，經檢方訊問後，認定他有逃亡疑慮，向台南地院聲押。法官指出，鄭男曾企圖閃避責任、否認駕車，且自稱經濟狀況欠佳，有畏罪逃跑的可能，因此在16 晚間裁定將他收押。

事件曝光後，網友進一步挖出，肇事者是「小草」(民眾黨支持者)，其店家曾推出「民眾黨黨證優惠」，相關訊息迅速在網路上發酵，引發高度關注與討論。對此，民眾黨台南市黨部於深夜發布聲明切割，強調台灣民眾黨長期立場明確，對酒駕行為採取零容忍態度。黨部指出，鄭男所屬店家僅是黨證優惠的外部合作商家，雙方合作內容僅限於提供優惠方案，並未涉及任何黨務運作、組織關係或人事管理，與本次事故無直接關聯。









