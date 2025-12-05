台南小陽光畫展 燒傷顏損孩子用畫筆說勇氣

奇美醫院與陽光社福基金會及輝瑞大藥廠攜手舉辦的「2025陽光小畫家畫展—輝灑希望．迎向陽光」，於12月4日至12月7日在奇美博物館登場。展出17幅燒傷與顏損兒少的創作，從家庭日常、動物夥伴到未來夢想，每一幅畫都是孩子面對手術、復健與眼光壓力後，重新說出自己的故事。

本屆畫展首度結合線上數位策展，民眾不僅可以到奇美博物館實地感受作品能量，也能隨時上網欣賞，走進小畫家的心裡，看見他們在傷痛之後依然閃耀的勇氣與希望。全台共有11家醫院響應推廣線上策展，包括奇美醫院、振興醫院、馬偕紀念醫院、新光醫院、新店慈濟醫院、林口長庚、中山附醫、台大雲林分院、嘉義基督教醫院、高醫附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院，讓「小陽光」的創作與堅韌精神被更多人看見。

圖說：小陽光的作品充滿童趣與生命力，溫暖而繽紛。(圖片來源/記者林薇安攝)

奇美醫院院長林宏榮表示，長期以來，醫療體系致力推動藝術治療，希望以更柔性的方式陪伴病童與家庭。博物館端也強調，藝術不僅屬於展覽空間，更能走進社區，讓孩子透過色彩與筆觸學會表達情緒、分享生活。

廷廷在畫中描繪一家人久違的露營時光，並開心分享創作靈感。這幅畫是畫他跟我家人去露營，因為很久沒有去露營了，所以想找回露營的歡樂。廷廷的畫裡還藏著未來的夢想——長大後想養雞、養鴨，因為牠們可愛又會生蛋，讓生活更有趣。他也鼓勵其他孩子不要害怕，也不要在意別人的眼光，要勇敢面對自己。

陽光基金會表示，小陽光畫展不只是藝術展，更是一種陪伴。透過創作與分享，孩子學會用顏料取代眼淚，家長也在彼此交流中獲得支持。期待未來持續結合醫療與藝術，讓更多燒傷顏損孩子有機會拿起畫筆，描繪屬於自己的光。

圖說：孩子們的創作化身成一張張可愛磁鐵，展現「小陽光畫展」滿滿的童真與創意。(圖片來源/記者林薇安攝)

