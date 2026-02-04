台南小黃公車駕駛對乘客貼心 市府頒特殊服務獎

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市政府今天表揚公共運輸績優業者暨優良駕駛，其中小黃公車駕駛長黃明進主要服務長者預約及就醫行程，在丹娜絲風災期間主動準備餐食送至長者乘客家中，獲特殊服務獎表揚。

台南市政府上午在曾文市政願景園區舉行「114年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，肯定公共運輸駕駛與業者長年投入第一線服務，共表揚公車及計程車優良駕駛21人，以及年度評鑑績優業者13家。

台南市長黃偉哲致詞表示，市府每年舉辦績優業者與優良駕駛表揚典禮，希望讓社會看見公共運輸從業人員的專業價值，樹立服務典範，並給予實質鼓勵，此次共選出公車優良駕駛13人、計程車優良駕駛7人及特殊服務獎1人，每人可獲得新台幣1萬2000元獎金，為六都最高。

他說，台南鐵路地下化與捷運建設陸續推動，公共運輸路網正逐步完善，但無論交通建設如何升級，計程車與公車始終是城市日常運作不可或缺重要角色，即便未來無人駕駛技術逐漸發展，仍難以全面取代有人駕駛所展現的專業判斷與人性化服務，具備責任感與服務熱忱的優良駕駛，始終是值得珍視的力量。

台南市交通局長王銘德表示，獲頒「特殊服務獎」的小黃公車駕駛長黃明進，長期投入小黃公車服務，除日常接送外，並主動關懷多位失智症、行動不便及高齡長者乘客，熟記就醫、回診與領藥需求，耐心協助上下車、輪椅收放，甚至陪同等候至深夜，成為乘客最安心的依靠。

王銘德表示，去年丹娜絲颱風期間，部分地區停電停水，黃明進主動準備餐食與飲用水送至長者乘客家中，以實際行動守護乘客生活所需，充分展現公共運輸服務以人為本的精神與溫度。

黃明進表示，目前主跑佳里區路線長輩預約及就醫，平常就是以同理心做好服務，此次獲車隊老闆娘推薦獲獎，很開心能得到肯定，也會持續努力。

台南市交通局補充說明，面對職業駕駛高齡化、少子化及缺工等挑戰，市府將持續輔導業者優化經營體質與從業環境，並鼓勵各公司加強基層員工福利與關懷，讓具服務熱忱駕駛同仁獲得實質支持與肯定。（編輯：李淑華）1150204