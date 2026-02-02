台南小一生遭學長霸凌「逼吞3公分磁鐵」 補習班竟無畫面

台南市日前發生嚴重霸凌事件，就讀國小一年級的學童遭同在一家補習班上課的五年級學長，逼迫吞下直徑約10元硬幣大小、長3公分的磁鐵，補習班竟跟家長說存放監視器畫面的硬碟壞掉了。

受害學童體內的磁鐵。 （圖／翻攝林燕祝臉書）

回顧整起事件，家長投訴補習班無門後轉而告知學校，導師才揭發此事，今天（2/2）在市議員林燕祝陪同下開記者會控訴，家長難過地說，事發時間是1月27日，當天孩子在補習班與高年級學長產生摩擦，對方竟逼迫孩子把磁鐵吞到肚子裡，當晚接回家準備用餐時，孩子突然表示身體不適、沒有食慾，母親察覺異狀耐心詢問，孩子才流露出害怕神情，說出被逼吞食磁鐵的經過。

家長難過地表示，目前異物仍停留在孩子腸道內，醫師已開立藥物協助排出，然而孩子身心狀況極差，經常在半夜驚醒，用恐懼的眼神望著父親詢問：「磁鐵會不會一直卡在我肚子裡？」令父母相當心疼。

家長表示，事發當晚7點左右立即聯繫該補習班，要求查看監視錄影還原事實，業者當下僅回應，需等到隔日才能觀看，也未在24小時內依規定通報霸凌案件，翌日家長抵達現場時，補習班才告知「硬碟已損壞」無法提供畫面，讓家長質疑「是否從一開始就無意讓我們查看真相?」

事後家長帶孩子前往成大醫院就診，由院方醫師協助完成通報程序，並於29日以電話方式告知學校導師，整起事件才正式曝光。

協助處理的市議員林燕祝嚴厲批評，補習班在關鍵時刻聲稱監視設備故障，質疑教育局為何未能事前稽查發現。她怒指教育局事後前往稽查時，雖能調閱到28日的錄影畫面，卻獨缺事發當天27日的影像紀錄，「實在太扯了，怎麼會發生這種情況？」

教育局回應，30日接獲通報後立即派員前往稽查，查獲該補習班「違規經營課後照顧服務」，將依法對負責人開罰6萬至30萬元，現場身分查核時發現，該補習班未在管理系統中申報教學人員名冊，屬於「違規聘任教職員工」，另將處以5至25萬元罰鍰。

此外針對業者及教學人員未在24小時內，主動通報學童吞食異物，涉及違反《兒少權益保障法》第100條規定，將移請社會局裁處6千至6萬元罰鍰，教育局強調該補習班至少有3項違規事項，將立即執行裁罰。

教育局說，學校與家庭暴力防治中心已於1月31日，主動協助受害學童的家長提出霸凌申訴，並向警方提出刑事告訴，目前該學童就讀的學校已組成霸凌調查小組，正式啟動調查及調解程序，針對受害學童，校方將持續提供關懷與後續心理輔導措施，協助孩子走出陰霾。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

