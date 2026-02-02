台南小5學長逼吞磁鐵 小1學弟半夜嚇醒「會不會卡肚子」

台南一名國小五年級學童逼迫一年級學弟吞下磁鐵，家長不滿補習班沒有通報。翻攝林燕祝臉書



台南一所補習班傳出霸凌事件，一名國小一年級的學童，遭五年級學長逼迫吞下10元硬幣大小的長條形磁鐵，補習班卻沒有通報，事發2天後相關單位才啟動調查，家長控訴，他們要求看監視器，補習班卻推託「硬碟壞掉」，讓人無法接受，小孩至今半夜還會驚醒，問爸爸「我的磁鐵會不會一直卡在肚子裡？」

安南區方姓家長在台南市議員林燕祝陪同下召開記者會，家長指出，上月27日兒子因不明原因和學長發生摩擦，學掌鏡逼孩子吞下長3公分、約10元硬幣大小的磁鐵，晚上兒子說肚子不舒服、不想吃晚餐，媽媽詢問下才知被逼迫吞下磁鐵。

家長說，得知狀況後他們也嚇了一跳，趕緊帶孩子就醫檢查，第一時間也聯絡補習班，希望能看監視器還原事發經過，補習班當下回覆說隔天才能看，也未依規定於24小時內通報霸凌事件。隔天他們因為等不到監視器畫面，追問之後補習班才告知「硬碟壞掉」，家長憤怒地說「根本一開始就不打算給我們看」。

家長說，兒子目前身心狀況極差，晚上睡到一半會突然驚醒，恐懼地問爸爸「我的磁鐵會不會一直卡在肚子裡面？」而整件事之所以曝光，是因他帶孩子到成大醫院檢查，由成大醫師協助通報，並在29日透過電話告知學校導師，距離事發已經過了2天，但補習班負責人都沒有出面慰問，相關單位更是等他們30日向議員陳情後才動起來調查。

林燕祝則痛批，補習班第一時間沒有通報，社會局和教育局的橫向聯繫也失能，除了要求相關單位徹底檢討改善，也要求釐清為什麼補習班有28號的監視器畫面，卻沒有27號的。

教育局回應，業者未在24小時內主動通報，而是由家長在29日以簡訊告知學校導師，再由學校完成校安及社政通報，30日獲悉後即派員到補習班稽查，發現該補習班違規經營課後照顧，將裁罰6萬至30萬元，也查獲業者違規聘任教職人員，裁處5萬至25萬元罰鍰，未於24小時內通報部分，也會移請社會局依規定裁罰6千至6萬元。

教育局指出，學校與家防中心在上月31日已主動請家長提出霸凌申請及向警局提出司法告訴，學校已組成霸凌調查小組啟動調查及調和程序。磁鐵還在學生腸道中，醫師已開立藥物強化排出，學校也會持續提供輔導。

