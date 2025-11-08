台南少輔會爆「拍肩性騷」疑雲 警方：內鬥一度導致機關空轉
〔記者王捷／台南報導〕台南市少年輔導委員會爆發長期內鬥導致運作空轉，1名女性約聘雇員不滿前任執行秘書(男性警官)想分散她的權力，聯合外部委員鬥爭這名警官，並藉另一名女社工遭男警官「搭肩」為由指控性騷擾；台南地檢署已起訴男警官，警方強調，會配合司法調查。
匿名投書媒體者因為留假電話，因此無法得知投訴方的回應。
各縣市政府警察局都有少年輔導委員會，負責協助輔導偏差行為青少年的跨機關平台，成員包括警察、教育、社政及民間專業人員，委員會定期開會，討論個案處遇及政策推動等，是少年保護與輔導的單位。
台南少輔會的資源少且無強制力，各單位調來的職員多數靠熱誠工作，據了解，這名女雇員的丈夫在司法機關擔任雇員，熟悉法令與社工體系，前執行秘書(男警官)曾提拔她擔任幹部，她後來疑似挑起內部鬥爭，導致少輔會跨機關的運作停滯，政策難以推動，前執行秘書想分散她的權力時，因此遭挾怨報復。
據悉，投訴的女雇員曾私下錄音，把開會的內容外流，或聯合市府、外部委員誣指男警官辦事不力；少輔會前年在棒球場舉辦活動，男警官與１名女性輔導員談話時曾用手搭肩，這名女雇員隨即慫恿女輔導員提告男警官性騷，女雇員並自任證人。
雖然檢方不起訴，但警察局仍將男警官改調內勤，派新任警官擔任執行秘書，但女輔導員後來又另提自訴，台南檢方在今年重新起訴前任執行秘書。
警方指出，現任秘書上任後的風評良好，少輔會已恢復正常運作，少輔會是少年隊外唯一能直接輔導青少年的單位，對於南檢起訴，警方會以最嚴格標準內部檢視並配合法院審理。
更多自由時報報導
檢察官摸帥警大腿噁稱「肉棒給我看一下」 判免除職務轉任檢事官
獨家》關務署人員機上涉性騷空姐 還威脅「下機單獨檢查」：只是給小教訓
摸鮮肉警大腿涉性騷被免職 「阿北檢察官」妻子早逝、獨力扶養幼女
恆春1死7傷車禍》死者首次租特斯拉長途駕駛 入恆春後2次擦撞又瘋狂加速
其他人也在看
被爆竄改車禍資料、查個資 南警小隊長調職、記大過送辦
台南交通分隊一名小隊長疑長期竄改車禍資料，並查詢大量個資做「不明用途」，7名隊員中有5人具名檢舉，認為小隊長偽造文書、違反個人資料保護法，警方經內部調查，對小隊長記大過、調地，並函送台南地檢署偵辦。車禍事故在警方內部分為三等，A1死亡車禍最嚴重，接著是A2人員受傷等級的車禍，以及最輕微的A3車輛受損自由時報 ・ 1 天前
交通小隊長「操作車禍」、亂查個資…隊員不忍了具名檢舉 下場曝光
台南某交通小隊長不知何故長期竄改車禍資料，不明原因查詢大量個資，遭到5名隊員具名檢舉，認為該名小隊長涉及偽造文書、違反個資法，經內部調查後已將小隊長記大過、調地，並函送南檢偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台塑運動會登場 王文淵吳嘉昭逛園遊會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前左3）、集團總裁吳嘉昭（前左2）一同逛現場園遊會。中央社 ・ 11 小時前
國3竹崎交流道「水泥預拌車側翻」 傷亡狀況待查
救援人員到場後發現預拌車側翻於路肩，車體損毀、擋風玻璃碎裂。目前傷亡情形仍待確認，警方正全力處理現場。CTWANT ・ 9 小時前
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（3） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（左1）、集團總裁吳嘉昭（左2）一同出席逛現場園遊會攤位，品嚐冰淇淋等美食。中央社 ・ 11 小時前
不當查個資+擅自美化案件 南警交通小隊長調職.送辦
台南市政府警察局新化分局一名交通分隊小隊長，今(114)年3月間利用警政系統查詢多筆交通事故資料，市警局稽核時發現疑似異常查詢後展開調查時，還接獲3名交通分隊警員檢舉該名小隊長，未依規定變更交通事故案...華視 ・ 7 小時前
平鎮中豐陸橋車禍！兩車偏離車道相撞駕駛輕傷
桃園市平鎮區今(8)日凌晨發生一起交通事故，一輛由22歲徐姓男子駕駛的自小客車行經中豐陸橋時，疑似因恍神偏離車道，撞上對向由51歲陳姓男子駕駛的自小客車，造成雙方車輛受損，駕駛分別受到輕微擦傷與挫傷。 警方指出，事故發生在凌晨0時58分許，接獲報案後平鎮交通分隊立即派員趕往現桃園電子報 ・ 12 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。民視 ・ 1 天前
影/國3柳營段滿地金屬片！17車閃避不及輾過去 4人輕傷
國道三號南向322.8公里柳營路段昨（7）日晚間發生一起交通事故，一輛車輛沿途掉落金屬零件，導致17輛小客車因閃避不及而輾壓，其中1輛小客車失控，與另外3輛車相撞，最終造成4人輕傷。中天新聞網 ・ 11 小時前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
多年顧年邁母 「千萬信託」被獨漏 弟殺姐稱：太衝動
新北市三重發生一起駭人聽聞的殺人案件，肇因於家族千萬元信託金爭議。嫌犯因不滿年邁母親將千萬元資產設立信託，卻將受益人僅限於姊妹兩人而未包含自己，憤而持刀攻擊姊姊致死。據鄰居表示，平日嫌犯常照顧90多歲的母親，表現熱心友善，此次暴力行為令人震驚。事後嫌犯坦承行為太過衝動，對此深感後悔，但家庭已因此悲劇而支離破碎。TVBS新聞網 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 3 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 21 小時前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前
影/婦誤信詐團花3千萬買「翡翠金剛杵」 丈夫氣到中風
新竹一名75歲婦人因誤信「購買藝術品可抵稅」的說法，落入詐騙集團陷阱，花費3132萬元購入131支「翡翠金剛杵」，後來才發現全是每支僅值約300元的劣質石材。事件不僅導致婦人耗盡積蓄，甚至連丈夫都因過度氣憤而中風送醫。主嫌齊國鈞最終被法院判處有期徒刑4年5月，並沒收不法所得2912萬元。中天新聞網 ・ 10 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 14 小時前
婦產科名醫林思宏又爆爭議！不滿鄰桌吵竟動粗 過往爭議一次看
知名婦產科醫師林思宏再陷爭議！繼詐保案、酒駕判刑後，他日前在台北市一間韓式燒肉店竟與鄰桌爆發肢體衝突。警方調查，林疑因不滿鄰桌聲音過大，竟掐住一名男子頸部並毆打另一人臉部，甚至對阻止的2名女子出言不遜。儘管雙方最終和解撤告，檢方也不起訴，但林思宏恐難擺脫爭議纏身的困境！TVBS新聞網 ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
悲！孤獨死26天才被發現 六都求救鈴裝設率不足５成
高齡化浪潮下，「孤獨死」現象日益頻繁，北市議員調查發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，最久甚至達二十六天。政府為此鼓勵獨居長者家中裝設緊急求救鈴，但六都中安裝率最高的新北市也僅達四成五，凸顯長者獨居安全出現嚴重隱憂。中天新聞網 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前