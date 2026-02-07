台南尚青農產進駐愛買通路

市長黃偉哲赴新北板橋促銷台南優質水果。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市農產運銷公司積極拓展台南優質農產品，攜手遠百愛買量販合作，精選芭樂、小番茄、火龍果、洋香瓜等台南鮮果及多項農漁特產品，進駐全台十三家愛買量販門市同步販售，市長黃偉哲七日特別協同夫人劉育菁北上出席板橋愛買的上架宣傳會，親自向北台灣民眾推薦台南尚青農產品。

發表會活動現場除新鮮水果外，也同步展出多款台南特色農漁加工品，包括黃金蕎麥茶、黑豆茶，以及虱目魚酥條、鮮蝦酥餅、魚餅等海味零嘴，充分展現台南農漁產業的多元樣貌與加工實力，吸引不少民眾駐足選購。市長夫人劉育菁於會後代表市長，前往桃園愛買參加試吃推廣活動。

台南農產運銷公司在板橋遠東百貨賣場設置專區，行銷台南優質的水果。（新聞處提供）

市長黃偉哲表示，這次攜手遠百愛買通路推廣台南農特產品，讓北部消費者能在最便利的量販通路，一站式選購來自台南的優質農漁畜產品。現場除展售各式新鮮水果外，也包含虱目魚、台灣鯛等水產，可現場處理或代客料理，滿足不同消費需求；另有肉乾、肉片、烏魚子、魚丸等加工品，以及黑豆茶、黃金蕎麥麵、桂圓與地瓜酥等應景年貨，品項多元齊全，他並邀請板橋民眾走訪台南，親自感受在地農業的魅力。

遠東百貨副總經理陳佑任表示，遠百愛買已與台南市政府完成合作備忘錄簽署，將於全台十三家愛買量販門市上架推廣台南優質農漁產品，讓消費者能就近選購品質新鮮、價格實惠的台南好物。此次活動除於板橋、桃園等門市推廣外，也配合年節採買需求，提供多元農特產品作為年貨與年菜選擇。