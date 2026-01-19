台南就業中心即時通譯服務 助外國朋友安心轉職





勞動部雲嘉南分署台南就業中心今年起聘請通譯老師現場立即諮詢服務，協助外國朋友在轉換雇主過程中能充分溝通、安心選擇。1月15日即有印尼籍青年、越南籍朋友在台南就業中心的協助下，透過翻譯諮詢服務順利完成雇主轉換，展現語言支援服務的實際成效。

活潑熱情的20歲印尼籍青年於四個月前來到臺灣工作，由於語言不熟悉，對工作內容、福利條件及轉換流程存有疑慮。現場透過印尼語翻譯諮詢服務，由老師詳細說明新工作的內容、勞動條件及相關福利，並即時協助溝通說明，讓該名青年能充分了解並安心做出選擇。

印尼籍青年也開心分享，能在老師的協助下順利轉換工作，讓他感到十分安心與感謝，他說「我很開心，也覺得臺灣非常友善，希望可以在臺灣好好工作，賺更多的錢」，字句間流露出對未來工作的期待與信心。

另一名越南籍朋友雖較為羞澀，但在老師翻譯協助下，使其了解在臺灣如何合法轉換雇主、如何進入線上媒合平台及小心提防轉換陷阱等在地的友善資訊，逐漸增加安全感，而有了笑容，踏實地轉換至新公司。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，移工朋友在臺灣工作常面臨語言文化隔閡、勞動權益、政策法規不熟悉、社會融入、以及生活適應等問題，這些問題促使政府設立服務熱線與平台協助，保障其在臺工作的權益與生活品質。而透過多語翻譯諮詢服務，不僅能協助外國朋友釐清工作內容與權益，也有助於促進勞資雙方良好溝通，打造友善、多元且安心的就業環境。

台南就業中心提醒，現場翻譯諮詢服務時間為每週四下午2點至4點，歡迎有轉換雇主或就業相關需求的印尼籍、越南籍朋友多加利用。未來將持續精進多語就業服務，陪伴外國朋友在臺工作諮詢並協助企業順利媒合合適人力，共創勞資雙贏。

勞動部為服務在台移工朋友，提供24小時免費服務專線，可撥「1955」勞工諮詢申訴專線，有中文、英語、越南語、印尼語、泰語等多國語言服務，協助勞動契約、工資、工時等諮詢，處理勞資爭議、不當對待申訴，並可轉介法律扶助或保護安置。歡迎移工朋友多加利用。

