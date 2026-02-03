台南就業中心年前徵才 釋逾310職缺

勞發署台南就業中心將於仁德區公所禮堂辦理聯合徵才，集結18家廠商提供超過310個工作機會，助求職民眾快速媒合就業。（記者李嘉祥攝）

為協助民眾在年前找好工作過好年，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心6日下午2時至4時將於仁德區公所禮堂辦理聯合徵才，集結18家廠商提供超過310個工作機會，助民眾掌握最新就業資訊及快速媒合就業。

台南就業中心表示，此次徵才邀請東信輕金屬、欣吉利實業、雅居廚櫃（富雅居）、巨業交通、廣吉食品、豐盟麵粉、豐年豐和、斑鳩的窩、亦達光學、大武山牧場、大亞電線電纜、伊頓飛瑞慕品等12家現場面試，另奇美食品、東帝龍、上森景觀、佳麗惠、普優瑪、統全工程等6家企業代收履歷表。

台南就業中心指出，參與徵才企業來自不同產業領域，包含製造加工、食品相關、工程技術、交通運輸及服務產業等，提供求職者多樣化職涯發窄方向，且開放招募職務內容涵蓋範圍廣泛，有行政與管理、工程與技術、品管與研發、倉儲與物流、業務行銷、餐飲製作及門市服務等類別，從主管助理、會計、人資、工程師、設備與機電維修、儲備幹部到市區公車駕駛、包裝與產線作業、景觀維護人員等，無論是社會新鮮人、轉職族群或中高齡求職者，皆可依自身條件選擇合適職缺。

中心主任洪儷瑋強調，透過聯合徵才形式，求職民眾可在短時間內與多家企業直接接觸，快速掌握職務內容及用人需求，有助提升媒合效率，歡迎有就業需求的民眾及受國際情勢影響失業勞工攜帶履歷前往參加，為新年度職涯發展預作準備。

台南就業中心也宣導勞動部為協助受國際情勢影響的失業勞工及企業，114年推動「勞工就業通計畫」，雇主若僱用經公立就業服務機構推介受國際情勢影響的失業勞工，雇主以全時按月計酬僱用，即可申請僱用獎助每人每月補助6千元、最長6個月。考量受國際情勢影響的失業勞工，其職能需提升以達職缺要求，雇主則可提出訓練計畫，僱用經公立就服機構推介參訓勞工，安排職場導師透過先僱後訓的模式，提供勞工所需的職務訓練，即可提出工作崗位訓練費申請，透過相關獎補助措施護勞工、挺雇主。想了解更多徵才活動可上「台灣就業通網站－徵才專區」查詢。