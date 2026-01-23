台南就業中心徵才活動喜氣登場 提供「先僱後訓」暖心職場

博愛國小醒獅團精神抖擻前來助陣，為求職者注入好運與信心。





勞動部雲嘉南分署台南就業中心舉辦的「新春奔好職 工作『馬』上來」徵才活動揭開序幕。23日上午在台南就業中心湧入滿滿人潮，求職民眾在濃濃年節氛圍中，把握農曆年前的重要時機，積極為新年度職涯布局。

博愛國小醒獅團開場帶來精彩演出，讓正在面試與諮詢的民眾感受年節喜氣。台南就業中心主任洪儷瑋現場頒發感謝狀，感謝博愛國小孩子們以滿滿活力，為求職者注入好運與信心。不少民眾笑說：「一早看到醒獅，心情都輕鬆起來，面試也比較不緊張。」

現場面試區熱鬧滾滾，多家優質廠商提供製造、餐飲、教育等多元職缺，吸引眾多求職及轉職民眾踴躍面試。本次參與徵才的廠商中，亦包含已申請並通過「勞工就業通計畫」的訓練崗位廠商「永芳鐵鍊」、「福樺實業」及「威爾森文教」等，提供實際工作訓練場所與導師指導機制，協助失業勞工在工作中累積技能、提升就業穩定度。找工作的張先生表示，因國際情勢影響離開原本工作，透過就業中心協助媒合，當天一次面試兩家公司，「覺得被重視，也比較安心，希望年前就能有好消息。」

活動另一大亮點「迎春納福寫春聯」書法斜槓體驗區人氣爆棚。書法老師吳福山以輕鬆幽默的方式，分享如何將書法結合節慶創意，發展斜槓副業，並現場揮毫為民眾寫下馬年創意春聯祝福求職人，一馬當先馬到成功。正在等待面試的林小姐開心分享：「看見老師把趣味創意融入春聯中，改變舊有春聯模式，也開始思考未來能不能把興趣變成額外收入。」



書法老師吳福山以輕鬆幽默的方式，分享書法結合節慶創意並現場揮毫祝福求職人，一馬當先馬到成功。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，勞動部「勞工就業通計畫」的工作崗位訓練補助政策，採「先僱後訓」模式，由雇主安排導師進行在職訓練，補助雇主訓練失業勞工的相關費用，每人每月補助1.2萬元，最長補助3個月，同一年度單一雇主最高可補助180萬元，協助勞工邊做邊學，無縫接軌企業實務需求。此外，公立就業服務機構也會主動搭配「職務再設計」措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升工作效能；本項措施針對個別勞工，每人年度最高可補助雇主10萬元，確保每一位勞工都能在新崗位上穩定發揮。

此次活動不僅提供即時徵才與面試機會，也結合暖心廠商提供「先僱後訓」職缺，使民眾安心就業，未來台南就業中心也將持續結合在地企業與多元就業促進措施，陪伴民眾在新的一年「馬」上起步，迎向穩定就業的新希望。



