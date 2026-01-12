台南就業中心農曆年前 4場次徵才熱烈開跑





農曆春節將近，勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於1月中下旬接力辦理4場現場徵才活動，集結科技、製造、餐旅服務、零售流通及托育照護等多元產業計38家廠商，提供全職、兼職等近千個豐富職缺，其中尤以專案工程師薪資最高上看55K、次為機電工程師最高上看50K等高薪。讓求職與轉職民眾一次掌握多元機會。

首場徵才活動將於1月14日（星期三）下午2時至4時，在台南就業中心3樓會議室登場，邀集亦達光學、統一實業、光洋應用材料科技、泰吉軒實業及美喆國際企業等5家廠商現場徵才，釋出環管工程、電機工程、現場技術人員等職缺143個。

廣告 廣告

第二場次則於1月19日（星期一）下午2時至4時，在安南區梅花里活動中心(台南市安南區安中路一段557巷25號)舉行，規模最大，集結美商德盟、大全聯台南店、旭暉應用材料等11家現場面試及代徵廠商，合計21家廠商，現場提供工程師、儲備幹部、生產及倉管人員、行政與會計、托育與護理人員，以及門市、餐飲與房務等多元職缺540個。

第三場徵才活動將於1月23日（星期五）上午9時30分至11時30分，同樣於台南就業中心3樓會議室辦理，邀請銘祥科技、克元材料、老井餐飲、威爾森文教、永芳鐵鍊及福樺實業等廠商設攤，並提供奇美食品、友勁科技等代徵，合計11家廠商。現場提供專案工程師(電機)、機電工程師、操作員、技術員組裝、會計及電子材料銷售工程師等職缺201個。

第四場徵才活動由首度跨足台南設立工廠的台灣美光記憶體股份有限公司將於1月30日（星期五）上午9時30分至下午4時在經濟部台南產業園區服務中心1樓大廳(台南市安南區科技公園大道1號)舉辦；公司表示此次大量招募晶圓探測作業員、製程工程師、設備工程師、廠務工程師 、環安衛工程師等上百職缺。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，農曆年前正是求職與轉職的好時機，建議民眾把握現場徵才活動，透過面談快速媒合工作機會。活動現場亦提供就業諮詢服務，協助民眾了解職涯方向與相關就業資源。歡迎有求職或轉職需求的民眾，攜帶履歷踴躍參加，為新的一年開啟穩定就業的新篇章。

活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。



更多新聞推薦

● 藍白擋中央總預算審查將釀TPASS補助斷炊 基北北桃共識：先籌地方預算支應