台南山上區軍卡失控衝出路面自撞護欄 2士官受傷送醫

財經中心／唐詩晴、戴亞倫 台北報導在全球電動車轉型浪潮中，傳統豪華車品牌瑪莎拉蒂、賓士與BMW，紛紛推出全新電動車型，強調豪華與性能並重，搶佔未來市場，瑪莎拉蒂首度亮相，全球限量的純電雙門跑車和SUV，賓士AMG則推出加速最快的量產車，強調無論電動或燃油模式，都能挑戰駕馭極限。百年大廠，選在百貨展出，靠著油電並行，積極擴大市場，要在2035年歐盟全面電動車化前，掌握先機。民視記者唐詩晴：「電動車百花齊放，擁有百年歷史工藝的瑪沙拉蒂，也推出首款純電SUV，外觀雖然和一般的油車沒有什麼差別，不過進到裡頭可以看到內裝充滿了設計感，幾乎沒有什麼按鍵，因為全部的系統全導入到中控面板上。」百年大廠，選在百貨展出，靠著油電並行，積極擴大市場，要在2035年歐盟全面電動車化前，掌握先機。Maserat臺灣蒙地拿總經理Vincent Liu：「電動車整個全球的這一種，包括政策還有限制，還有未來的這種投資的這些，瑪沙拉蒂從過去曾經思考到，一年要全世界幾萬輛，到現在會轉而走向是奢華。」側掀車門展開，如鷹展翅，市場首款純電GT雙門轎跑車，搭載640匹馬力、雙渦輪引擎，除了這款全球限量的道路版賽車。2035年歐盟全面電動車化。（圖／民視新聞）這台運動敞篷跑車，百分百義大利生產，頂篷只要12秒就能打開，紅色座椅，展現跑車奔馳狂野，但即便是頂級豪車，也得跟上世界趨勢。不讓瑪莎拉蒂專美於前，史上加速最快的賓士AMG量產跑車，零百加速，只要2.8秒，816匹馬力，搭載V8雙渦輪引擎，透過3.7kW車載充電器充電，純電動行駛，馳騁在曠野間13公里，也不是問題。車評、超跑達人張為揚：「豪華品牌目前都還在測試說，他們自己的消Maserati費者，想要的是什麼樣的電動車，畢竟這些人以前開的可能是，有三、四百匹的油車油的SUV，那接下來可能就是要讓這些電動車，也可以有他們燃油車一樣的熱情。」頂級汽車大廠搶占電動車市。（圖／民視新聞）瑪莎拉蒂、賓士保留賽車基因，延續駕駛熱情，幾個歐洲大廠也搶攻休旅市場，包括保時捷凱燕，BMW iX純電旗艦休旅，鞏固金字塔頂端，也要擴大新客群。原文出處：電動車新時代！瑪莎拉蒂推純電SUV 賓士挑戰駕馭極限

民視財經網影音 ・ 18 小時前