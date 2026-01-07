台南山區露營觀星 市府推楠西「住進山林」嘗美食

（中央社記者張榮祥台南7日電）台南山區秋後涼爽乾燥，市府今天力推楠西區山林地貌、露營過夜及夜空觀星等，在安全合規前提下「住進山林」，感受台南自然美景，留宿品嘗美食。

台南觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，台南山區秋後氣候涼爽乾燥，夜間空氣清新潔淨，適合露營過夜、觀星及親近大自然；楠西區則擁有完整山林地貌與良好夜間環境條件，是台南少數兼具觀星、賞花與戶外活動潛力區域，其中多處合法露營場更發展出不同風格。

觀旅局表示，楠西區露營場位於梅嶺及曾文水庫，白天可在梅嶺登山步道健行、賞梅、賞景吃梅子餐，夜晚享受透徹靜謐星空，適合規劃2天1夜以上慢遊行程。

觀旅局說明，梅嶺「神秘氣場露營場」，是楠西露營場中最具代表性山林型營區，核心位置因地形與環境條件特殊，長年流傳多項有趣體感現象，包括站立其中聲音彷彿自然放大、身體感覺溫熱，甚至出現輕微前後或環繞式搖晃感。

楠西區「曾文青年活動中心露營區」，因腹地寬廣、交通動線清楚、鄰近曾文水庫，營區規劃完善露營空間與公共設施，白天結合曾文水庫周邊景觀進行戶外教學、生態觀察及休閒活動，夜間則體驗露營過夜，成為親子或團體露營入門選擇。

此外，遊客還可順遊曾文水庫，欣賞湖岸景色，或串聯玄空法寺、永興吊橋等周邊景點，梅嶺的梅子雞、薑黃雞等料理更是不能錯過，或選購脆梅、梅子酒等農特產，讓露營行程不僅停留於住宿體驗，更延伸結合自然景觀與沉浸在地風味的深度旅遊。（編輯：陳仁華）1150107