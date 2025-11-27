台南山區「冷凍櫃信箱」？誤會啦 居民曝真正投遞點

台南市 / 綜合報導

台南東山區的景點西口小瑞士附近，被網友拍下，出現「冷凍櫃信箱」？引發熱烈討論，我們回到當地，發現這其實是宮廟活動用的冰櫃，並不是信箱，不過，當地的東山南勢里，因為地處偏遠山區，郵差送信不方便，乾脆在比較靠近山腳的民宅前設置信箱，投遞普通信件，讓住在山上的居民下來取信，而且這信箱的模樣，也很特別，帶您一探究竟。

台南西口小瑞士附近，這一間宮廟旁，擺了一個冷凍櫃，有民眾以為是超巨型信箱，在網路上引發討論，冷凍櫃怎麼拿來當信箱？問了當地居民，原來是誤會一場啦，記者VS.當地居民說：「(冷凍櫃是在放信的嗎)，不是啦，不是，拜拜，辦熱鬧，演布袋戲，放一個冰塊，冰塊，(對，對)，涼的飲料放裡面(冷凍櫃)。」

冷凍櫃，跟寄信一點關係也沒有，不過台南東山區南勢里，因為地處偏遠，山區找路確實不太方便，郵差送信很辛苦，為了讓他們方便送信，真正的信箱在這裡，當地民眾陳女士說：「這裡都是另外一戶一戶的，來到這裡，(郵差)就把信放裡面。」民宅前的兩個郵箱共10格，每個門蓋上都寫著門牌號碼，當地民眾陳女士說：「這三戶，我們這一鄰，，他(郵差)就會幫我們送(信)到桌上去。」記者VS.當地民眾陳女士說：「(這樣他一次送過來這邊就可以)，對，送到這裡，如果有掛號的就是要送去他家。」

其實台灣不少地方也有特殊郵筒，像南投中寮石龍宮，因為信徒多以泡麵祭祀，乾脆設置超吸睛的泡麵郵筒，過去在綠島，也出現海底郵筒，掀起寄海底明信片的熱潮，說到金門就會想起風獅爺，風獅爺郵筒還真的有，新北萬里靠近海，來一個螃蟹郵筒，高雄甲仙「貓巷」，橘貓當信差小朋友好喜歡，到了連江，東引燈塔也化身郵筒，不只方便寄信，更成了當地的可愛地標，至於冷凍櫃誤當信箱的烏龍，也意外成了另類話題焦點。

