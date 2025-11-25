台南山路軍卡「失控飛衝」撞樹又撞欄！ 2士官受傷險滾落山坡

軍用卡車下坡突失控猛撞護欄行道樹2士官受傷送醫。（圖 ／翻攝畫面）

台南市山上區25日發生一起驚險的軍用卡車事故，1輛自官田營區出發、載運床墊準備前往新化區台南聯保廠的軍用卡車，在行經台20線19.2公里處的下坡路段時，突然失控往右偏移，猛烈撞上護欄與路旁行道樹後才終於停下，險些翻落山坡。現場情況讓不少目擊民眾驚呼「再偏一點就掉下去！」

肇事卡車由28歲陳姓下士駕駛，案發時間約在上午行車潮較少時段。根據警方初步了解，陳姓駕駛酒測值為零，事後向警方坦承疑似因「恍神」導致操作失誤。軍方人員表示，該車當時正按照任務例行運補，並無超載或違規狀況，事故原因仍需進一步釐清。

撞擊力道相當強大，卡車車頭幾乎全毀，擋風玻璃破裂四散，車體前端陷入路邊護欄，樹幹出現明顯撞擊痕跡。車內兩名士官因碰撞受傷，所幸皆保持意識，經新化警分局協助送醫後均無生命危險，醫院評估為擦挫傷與頭部輕微撞擊，狀況穩定。

事故也造成該路段短暫交通堵塞，警方到場後迅速進行交管與拖吊作業，約一小時後恢復雙向通行。新化警方指出，事發路段為長下坡路段，過往也偶有車輛因煞車過熱或精神不濟出事，提醒駕駛人務必保持專注、避免疲勞駕駛，以防突發事故。

