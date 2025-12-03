台南川菜避雷指南：如何區分正宗鉢鉢雞？「撒椒」冷熱交融吃法，征服在地麻辣胃！

台南的麻辣饕客們注意了！正宗川味的祕密不在於死辣，而在於「麻、辣、鮮、香」的層次與湯底的真誠。「撒椒 鉢鉢雞」的創辦人——一位來自重慶的母親，堅持將家鄉的麻辣滋味帶到台南，所有辛香料空運自四川，並以「冷熱交融」的創新鉢鉢雞吃法，成功征服了挑剔的在地麻辣胃。

如何判斷麻辣湯底是真材實料？現熬豬骨湯與粉料的 3 大關鍵差異

尋找地道川味，最關鍵的是湯底。正宗的麻辣湯頭必須是以時間熬煮出來的「溫度」與「情感」，而非化學粉料。

撒椒創辦人堅守對家鄉味道的記憶，將「用心」落實在湯底製作上。創辦人公開了判斷麻辣麵或湯底是否使用現熬豬骨湯，而非單純粉料的「誠實檢測法」：

特點

現熬豬骨湯底 (撒椒堅持)

粉料或濃縮湯底 (常見速成做法)

湯色與層次感

湯色通常較為渾厚、自然帶有乳白色，辣油與湯底能和諧融合，有明顯層次感。

湯色可能過於鮮紅或清澈，辣味與湯底是分離的，入口缺乏複雜風味。

口感與厚度

入口帶有豬骨的自然甜味和膠質，口感醇厚且溫潤，喝完後舌面會殘留豬骨香氣。

口感偏水，入口化學味或鹹味過重，缺乏自然回甘。

冷卻後的狀態

冷卻後湯體表面可能出現豬骨熬製的天然油脂凝結，是真材實料的證明。

湯體冷卻後狀態變化小，可能只有辣油浮在上層。

在「撒椒」，每一滴湯底都是堅持豬骨現熬，搭配空運自四川的辛香料，確保每一口手工小面都能「裹著花椒的舞蹈」，充滿豐富的層次感與溫暖的家鄉情感。

地道辛香： 堅持辛香料空運自四川，確保麻辣鮮香的地道靈魂。

情感溫度： 湯頭浸透著濃厚的家鄉情感，每一口都像回家。

鉢鉢雞不再只是冷吃串串！「撒椒」如何創新為冷熱交融的地道美味？

鉢鉢雞（串串）是四川特色小吃，但在「撒椒」，這道經典被改良成結合台灣人飲食習慣的「冷熱交融」創新吃法，成為台南饕客不能錯過的招牌。

鉢鉢雞，意指將各種食材用竹籤串起，浸泡在麻辣紅油或藤椒湯底中。傳統上為冷食，但在「撒椒」，創辦人將其提升為一種更貼近台灣人飲食習慣的熱食體驗。

這種「冷熱交融」的吃法，讓食材在保持四川靈魂風味的同時，入口卻是溫暖熱辣的。無論是雞肉、雞胗、雞心，還是各種蔬菜，每一串都充分浸滿了豬骨湯底與麻辣紅油的精華，入口麻辣鮮香，令人欲罷不能。

豐富食材： 鉢鉢雞的食材選擇非常豐富，滿足不同顧客需求，無論肉食或素食愛好者都能盡興。

特色手工小面： 除了鉢鉢雞，另一大亮點是手工小面，麵條勁道，承載著創辦人的童年記憶。

情感核心： 創辦人說：「現熬的鍋底，潑上歡騰的辣油，手工小面裹著花椒的舞蹈，我要把對她的愛，撒進每一勺有溫度的椒香裡。」

重慶母親的愛與記憶：一個以「女兒」為名的川味平台

「撒椒」不僅是一家餐廳，更是創辦人這位重慶母親對家鄉與女兒愛意的延續，讓顧客在簡約溫暖的空間中，找回屬於自己的童年味道。

餐廳名稱「撒椒」源自創辦人對女兒的愛——「她的性格裡藏著辣椒的活力，像這間小店一樣——熱辣、鮮香、讓人念念不忘！」這份對家人的深情，延伸成為餐廳的核心理念：用地道的味道喚醒人們的記憶。

餐廳內部設計以簡約的木質桌椅搭配溫暖燈光，營造出輕鬆愉快的用餐氛圍，讓人感到彷彿回到熟悉的家中。

「撒椒」的價值超越了美食本身：它是一個分享愛與記憶的平台。對於尋找地道川味的台南饕客而言，這裡不僅能確保吃到正宗、誠實、真材實料的麻辣料理，更能體驗到一份獨一無二的、來自遙遠家鄉的溫暖與感動。

簡約空間： 溫暖的服務與輕鬆的氛圍，讓人放鬆身心。

溫暖記憶： 讓每一位顧客都能找到屬於自己的童年味道與辛香記憶

【撒椒 鉢鉢雞 門市資訊】

營業時間： 11:30-14:00、16:00-20:30

地址：700台南市中西區友愛街177號

訂位電話：0968-330-202