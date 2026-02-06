台南工務局契約廠商 「遮車牌」連續違規引撻伐

台南市 / 綜合報導

有用路人日前行經台南市北區勝利路時目擊，一輛機車從巷口出來，沒打方向燈，還逆向跨越雙黃線左轉，車牌還被「執行公務」牌子遮住，放大仔細看，這部機車是屬於工務局契約廠商的機車，畫面曝光後引來民眾撻伐，警方表示，這輛機車違規的行為已經全都錄，後續也會依法開罰，最高可罰1萬零200元，目前工務局已經要求廠商改善。

一輛機車從巷口竄出，不但沒打方向燈，還逆向跨越雙黃線左轉，連續違規行為，全被後方用路人拍下來，但仔細一看，機車車牌竟然被遮住。

上面貼著「公務執行中」告示，再放大看，是台南工務局115年契約廠商，畫面曝光引來質疑，難道執行公務可以刻意遮牌，連續違規嗎？

其他民眾：「有點在詐騙的感覺，就好像是以為是公務人員，然後可以隨意這樣執行任何事情，車牌遮住這樣也不OK啊，我感覺是來騙的啊，你懂我意思嗎，騙啊，用工務局名義亂竄亂竄啊，對對對，我感覺上不好啦。」

民眾拍下的地點，在台南北區勝利路，警方檢視這輛機車違規事項，不依規定駛入來車道，安裝器具，不能辨認車牌牌號，轉彎未使用方向燈，加一加，最高可罰10200元。

台南市工務局副局長王建雄：「要求承攬廠商改善，並依契約處理，避免類似情事再發生。」

雖然這輛公務機車，車牌已經恢復原本樣貌，但後續也要吃上高額罰單，還有損單位形象。

