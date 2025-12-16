台南工務局年終盤點24項大獎 道路安全、公園通學全面到位

台南市工務局今(16)日舉辦年終成果記者會，盤點年度建設成果，今年共勇奪24項國內重要工程與公共建築獎項，展現台南在道路建設、公共空間與生活品質上的全面升級。市長黃偉哲表示，獎項只是過程，真正的價值在於市民是否「走得更安全、住得更舒適、生活更便利」，讓建設成果真正走進日常。

工務局局長陳世仁指出，今年獲獎工程多與市民生活緊密相關，包括亞太棒球村二期、南121線拓寬、安南區重要道路工程，以及多所學校通學步道改善計畫，從交通安全、運動休憩到學童通行環境，全面提升城市機能與安全性，也獲得評審高度肯定。

圖說：台南市工務局局長陳世仁於年終成果記者會中說明年度重大建設進度與路網規劃(圖片來源/台南工務局提供)

在交通建設方面，市府持續推動路網升級與人本設計，已完成約640公里道路改善，並導入左轉專用道、行穿線退縮、街角擴大等設計，讓行車更順暢、行人更安全。同時，全市已有106所學校、共146公里通學步道完成改善，打造更安心的上學路線，也鼓勵居民以步行探索社區。因應城市發展與產業布局，工務局同步強化南科、沙崙等科技廊帶周邊道路與橋梁建設，多座橋梁完成改建通車，提升區域聯外動線，兼顧產業發展、觀光需求與居民通行便利，落實區域均衡發展目標。

在宜居城市打造上，市府持續推動「全齡共好」特色公園建設，目前已完成74座特色公園，強調共融、安全與多元使用，讓孩子盡情遊戲、長輩安心散步，成為社區重要的生活據點。此外，安南區托育資源中心新建工程也獲公共建築景觀獎肯定，展現對年輕家庭與育兒需求的重視。

備受矚目的亞太國際棒球訓練中心已全面完工，擁有全台最大戶外棒球場與完整訓練設施，未來可望成為舉辦國際賽事的重要基地，帶動運動觀光與城市能見度。

工務局表示，未來將持續以「讓市民有感」為核心，推動道路更平順、行人更安全、公園更好用的城市建設，讓台南在穩健前進中，成為兼具安全、便利與溫度的宜居城市。

