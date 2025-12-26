台南左鎮二寮迎元旦曙光 周邊交管一次看

每年元旦不少民眾到台南左鎮二寮觀日亭迎日出。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕每年元旦，都有不少民眾到台南左鎮二寮觀日亭迎接新年第一道曙光，因應可能湧現的大量人潮及車潮，新化警分局今(26日)公布周邊路段交通管制措施，方便民眾規劃行程時，先掌握交通管制情形。

新化警方表示，明年1月1日凌晨0時起至上午8時止，新化岡林派出所至柑仔園(南168線與南171線交界)路段，以及草圣農路，將實施交通疏導管制，4輪以上汽車禁止進入，公務車、自行車及機車不予管制。

新化警方於岡林派出所兩旁道路規劃車輛單向停車，當天交通警察大隊也會支援拖吊車待命，若發現違規停車，將可立即排除，以維護該路段交通順暢。

廣告 廣告

依據往年元旦至左鎮二寮觀日亭及觀日平台沿線觀日出的情形，警方預估，元旦清晨3時至4時車輛即會開始湧入，曙光乍現前將達到高峰，日出後逐漸散去，由於山路狹小，大量人車宣洩不及，易導致交通堵塞甚至發生交通事故。

新化警分局長蘇有義呼籲，元旦當日欲前往迎日出的民眾，騎乘機車或共乘交通工具前往，以減輕車流壓力，且勿走光線不明的草圣農路及附近產業道路，以避免致生事故。山區道路狹窄起伏多彎道，行車應注意路況，現場及管制路段路口將有員警交通疏導調度，車輛於規定路段單向停車後，再步行至二寮觀賞日出，以維持車流順暢及民眾交通安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

明天大雨超溼冷！冷氣團週六才減弱 跨年、元旦天氣曝

交通部：國道1號中豐交流道 12/26上午6時通車

高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了

