台南巴克禮公園稀客造訪 類似白頭翁鳥友驚喜

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市巴克禮紀念公園生態豐富，常有不少市區公園難得一見的野鳥造訪。最近公園來了1隻嬌客─白環鸚嘴鵯，讓鳥友驚喜萬分。白環鸚嘴鵯在市區公園難得一見，這次出現在巴克禮公園，讓公園的鳥況也異常熱鬧。

鳥友謝其良表示， 這隻白環鸚嘴鵯就出現在公園大榕樹附近溝渠的密林，意外發現這名嬌客，讓他驚喜萬分。之前他也在巴克禮公園看過牠一次，當時是2隻，而且在公園待了一段時日，這次只發現1隻，懷疑是先前造訪的其中1隻，不知牠只是短暫停留還是已成為這裡的留鳥？這得有更多的觀察資料才能確定。

謝其良說，白環鸚嘴鵯在市區公園可說難得一見，牠主要都出現於淺山地區，他過去只在新化林場看過一次，但在龍崎的虎形山公園則固定的族群，是離台南市區最近的一處白環鸚嘴鵯棲地。

白環鸚嘴鵯是台灣特有亞種，為台灣的留鳥，與白頭翁同屬於鵯科家族，外型有點類似，但體型和羽色略有差異，牠們主要棲息於中低海拔的樹林地帶，在台南淺山、丘陵地都可看到牠們的美麗的身影，但在市區公園則是難得一見的稀客。

