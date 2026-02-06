台南巷弄燈會將進軍米蘭！14年普濟燈會領軍 盼市府串聯成觀光帶

台南市長黃偉哲6日與普濟燈會主燈合影，稱讚廟方以有限經費辦燈展，卻造成很大回響，投資報酬率很高。（程炳璋攝）

每逢春節各縣市政府都有自辦元宵燈節，台南市逐漸有民間投入舉辦各式燈會，這些藏身巷弄的小而美花燈，在市區零星分布，其中以喊出「愈在地，愈國際」的普濟燈會最知名。今年還準備進軍義大利米蘭辦燈展。地方希望政府能串聯成帶狀觀光景點整合宣傳。

台南市政府每年官辦燈節包括月津港燈節、空山祭與新營波光節3場，近年來，市區逐漸有民間投入資源自辦燈會，今年光中西區就有6場、南區3場，大多由寺廟贊助、沿著巷弄點燈，各自帶展覽特色。

台南市神農街花燈連續9年舉辦，市當地住戶、店家與南台科大學生一起合辦而成，每年都是醒目的觀光燈會景區之一。（程炳璋攝）

台南市普濟燈會以1家中型廟宇之力，靠著創意連辦14年燈會，從廟埕懸掛到街區的燈海每年愈受歡迎，廟方繼去年帶著燈籠到日本參展，今年4月將赴義大利米蘭，與歐洲學童交流彩繪燈籠。

台南市神農街元宵燈節由南台科大學生與當地住戶、店家共同討論，合辦，連辦9年，今年在神農街、北勢港、牛肉巷等場域將換上全新花燈，持續是過年熱門拍照打卡花燈街區。

今年請來書法老師繪製紅燈籠的府城成功燈會由鄭成功祖廟主辦，有來自日本平戶市與山形市交流展出的日本特色燈籠，懸掛在廟埕與旁邊巷弄。

西羅殿元宵燈會今年有18對來自泉州的古典花燈，搭配電動主燈「金馬飛躍」為夜晚的廟埕注入動感。另外還有海安宮燈會、臺灣府城隍廟舉辦的燈會都有各自特色與節目，提供追燈迷拍照打卡。

南區今年也有鹽埕出張所燈會、水交社燈會與大林國宅新生公園環保燈會，其中鹽埕出張所結合社區發展協會、北極殿、天后宮、鹽埕街區商圈之力，投入百萬元舉辦燈會，成為熱鬧的拍照景點，受到里民稱讚，今年11月將提早啟燈，更要加高加大主燈規模。

台南市區多處自辦的小而美燈會藏身在社區內，特色不輸給官辦大型燈節，地方認為，與其各燈會各自發光，不如由市府整合串聯成帶狀景點，提供春節民眾按圖追燈走春。台南市觀旅局表示，未來不排除與民政局合作，匯集民間燈會資訊，一起宣傳大小燈節景點。

