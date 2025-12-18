台南巿議會臨時會夜審 創升格以來紀錄

台南市議會挑燈夜戰審查市府一一五年度預算，晚間九時四十分，順利完成審議，所有人歡呼，高喊「台南市議會，讚！」，並拍照留下歷史性一刻。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

台南市議會第四屆第十次臨時會十八日進行大會議程，因一一五年度台南市總預算案尚未審查完畢，為利議事順利進行，大會通過變更議程，十八、十九日續審總預算案，且出現近年來難得一見的「夜審」，包括交通局、消防局和南美館，夜幕低垂下，議員們快馬加鞭審查，挑燈夜戰至晚間九時餘，創下台南市升格為直轄市以來，預算審查最晚紀錄。

會議由議長邱莉莉主持，市長黃偉哲率市府各局處首長列席。議程變更為十八日續審總預算，十九日進行預算審查、審議各項提案、二、三讀會、臨時動議及閉幕。

臨時會開議以來，較受關注為警察局十八位交通助理員一千多萬元人事費，先前因罰單滿天飛，鬧得沸沸揚揚。而審查時，也有部分議員針鋒相對，最後順利過關。

議會趕進度，破天荒出現市長黃偉哲任內首度「夜審」，由交通局率先登場，夜審但不馬虎，仍採逐條審議，刪除永華、民治雙市政園區停車場員工月繳優惠收入四百一十四萬元。

審查南美館預算時，議員蔡育輝指當初近二十億元建設經費，市府明年度撥補南美館減少一千六百九十八萬餘元，然收入竟減少高達五千七百餘萬元，議員蔡育輝要求後年度預算得減少三千萬元，若向中央爭取一千五百萬元則減列，多位議員陸續發言，認為市府簽署不對等、不公平條款，穎艾則要求乾脆預算凍結，各方意見不一，導致延宕審查時程；最後附帶決議，後年預算減列三千萬元，應與中央重新議約，並需有議員代表，另要求停車場費用二分之一應撥補地方，並應加訂終止條款等。

最後一個審查單位消防局登場，仍採逐條審議，當總預算全部完成初審之際，在場所有議員歡呼，並與「時間看板」合照，留下歷史性一刻紀錄。