台南市五妃街天坑「昨填好今又塌」！ 黃偉哲：市府進駐現場隨時監控

台南市 / 武廷融 綜合報導

台南市中西區五妃街路口昨(20)日路面突出現大坑洞，工務局獲報後立即派員搶修回填，沒想到今(21)日再度發生道路塌陷。台南市長黃偉哲表示，五妃街二次塌陷，初步判定為昨日的流失延續，市府已要求工地勒令停工，並對周邊住宅進行不間斷的檢測，目前持續灌漿穩固，以確保居民安全。

台南市中西區五妃街路口，一處新建案的旁邊，昨日下午突然出現大坑洞，深度達2公尺，引發周邊居民恐慌。工務局獲報後立即派員搶修，並進行灌漿回填作業。沒想到昨日晚上才剛補好，今日上午又再次塌陷，更有大貨車當場後輪卡在洞裡。

對此，黃偉哲表示，針對五妃街二次塌陷，初步判定為昨日的流失延續，市府團隊林榮川副秘書長與工務局、水利局等同仁進駐在現場隨時監控。黃偉哲也強調，昨日第一時間已要求工地勒令停工，並對周邊住宅進行不間斷的檢測，使用透地雷達掃描，待報告出來會有詳細說明。而目前持續灌漿穩固，以確保居民安全。

