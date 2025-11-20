台南市保齡球選手林雅琴勇奪二０二五年夏季達福林匹克運動會銅牌。（運動部提供）

記者陳治交／台南報導

第二十五屆夏季達福林匹克運動會自十一月十五日至二十六日在日本東京盛大舉行，代表台灣出賽的台南保齡球好手林雅琴表現亮眼，以穩定節奏與扎實技術一路挺進決賽，最終奪下女子組單打銅牌。

市長黃偉哲對於林雅琴在運動場上的表現予以高度肯定，在國際賽場展現的堅韌、精準與抗壓能力，是長期訓練累積的成果，更象徵台灣選手在世界舞台的競爭力。市府將持續給予選手充實的培訓資源、完善訓練場域，打造友善的運動環境，協助更多選手能無後顧之憂朝夢想前進。

體育局長陳良乾表示，國際賽事競爭激烈，每位選手都具備相當水準，林雅琴能在關鍵時刻保持穩定手感，展現多年訓練下的實力與沉著心態，非常難能可貴。林雅琴的表現不僅是對自身努力的最好證明，更能激勵其他選手持續精進。

體育局指出，林雅琴是聽障選手，二０二三年在德國慕尼黑世界聽障保齡球錦標賽拿下一金一銀一銅佳績，一一二年全運會持續好手感，六局以總和一二四三分，拿下全運會生涯的個人首金。體育局將持續做好選手們最堅強的後盾，透過多元的資源支持，使更多台南選手在國際賽場再創高峰。