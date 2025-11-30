台南市優良公寓大廈評選 31社區獲獎

台南舉辦第九屆「優良公寓大廈評選」，今年參賽社區很踴躍，依照屋齡分組、五大主題進行特色評比，一共頒發31個獲獎社區。

舉著獎牌，把社區依照屋齡分級，拿下「優良公寓大廈」的社區，還能獲得獎金。

主持人：「獲得我們的中型新生組的第一名的殊榮。」

114年台南市優良公寓大廈，評選分為五大面向，要兼顧管理維護、社區營造、友善設施、社區綠化和節能減碳，由府方和外部專家學者組成評選團，今年邁入第9屆，一共15組社區進入複選。

台南市長黃偉哲：「過去很多老大廈沒有成立管委會，我們也輔導他成立，公共設施沒有人維護，也過去產生很多老的問題，但是我們藉著公寓大廈的評選，來優化公寓大廈的素質。」

不只建築物，今年還為了鼓勵管委會主委、服務人員、物業公司都有獎，依照社區屋齡、五大主題特色來評比，一共頒發給31名獲獎社區，希望打造在地典範。

