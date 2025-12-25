台南市前消防局長又出事！爆涉弊案「跟民間女友人」同遭聲押

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

台南市前消防局長李明峯請辭後爭議頻出，繼日前傳出在摩鐵發生流血意外後，昨（24）日再遭廉政署約談。檢方懷疑他與民間捐贈救災車輛採購案有不當利益關係，複訊後於今（25）日凌晨1時，向台南地方法院聲請羈押。

台南市前消防局長李明峯（右）請辭後爭議頻出。（圖／臉書）

檢廉調查指出，廉政署接獲檢舉，指台南市消防局某高層自今年初起，積極推動市價約250萬至450萬元不等的「高壓細水霧幫浦消防車」，其中水霧設備由一名楊姓女子的公司承攬，而該名女子與該高層關係密切；此外，該廠商也一併承作近年消防月曆製作，是否涉及圖利，引發外界質疑。

全案由台南地檢署指揮廉政署南部地區調查組偵辦，昨日上午兵分多路前往永華消防中心等地搜索，共搜索8處，並查閱消防局六樓秘書室資料，約談李明峯等4名涉案人及6名證人。檢方複訊後，除向法院聲押李明峯與楊姓女業者外，另名曾姓消防設備業者以10萬元交保，其餘消防局官員與證人則訊後請回。

