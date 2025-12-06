台南市南區某倉庫火警 1小時內滅火無人傷亡

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市南區某家實業公司獨立倉庫昨晚發生火警，大量濃煙竄出，消防人員趕往灌救，火勢不到1小時就撲滅，因無人傷亡，沒有財損，不需火調。

台南市消防局昨晚8時36分獲報，南區某家實業公司獨立倉庫火警，立刻出動31車98人及消防機器人趕往灌救，8時46分出水，9時1分控制火勢，9時29分撲滅。

消防局表示，這棟獨立倉庫是挑高一層鐵皮建物，燃燒塑膠製棧板，燃燒面積約25平方公尺，廠內員工曾使用消防栓水線滅火，無人傷亡，業主也說沒有損失，不需火調。（編輯：謝雅竹）1141206