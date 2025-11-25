台南市垃圾臭翻天！市議員踢爆2個月前早出事 殘火處理恐「還要悶燒7天」

台南市後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場21日晚發生大火，大火悶燒至今已3天， 焦臭味瀰漫。（翻攝台南大小事臉書）

台南市後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場21日晚發生大火，現場堆置數以萬噸廢棄物形成「垃圾山」，如今大火悶燒至今已有3天。對此，地方議員今（25日）在議會質詢，質疑市府處置遲緩，更要求環保局交代「到底還要燒多久？」

市議員林燕祝、蔡宗豪今質詢質疑，垃圾堆棄成山、連日悶燒，不僅嚴重影響空氣品質，也引發居民人心惶惶。林燕祝也嘲諷「南二都觀光景點再添一處，高雄有垃圾山、台南有火燒山」，痛批環保局是否早知廢棄物內部長期悶燒，未妥善處理，並踢爆早在2個月前，就有民眾發現暫置場區冒煙，但環保局僅自行撲滅，未通知消防，且也未開挖降溫，恐因此埋下此次延燒的禍根。

議員踢爆：2個月前就出事了？

此外，議員陳秋宏也批評，木材長期堆置戶外易產生沼氣，但環保局卻缺乏完善標準作業流程，未能事先預防沼氣引發大規模燃燒，要求立即訂定管理規範；市議員沈家鳳則表示，先前早有居民多次擔憂恐發生火警，然而環保局卻遲遲未改善，要求市府1個月內提出暫置場防火標準規畫與改善報告。

對此，環保局長許仁澤坦言，廢棄物堆置時間長、內部溫度高，滅火確實不易，雖火勢已控制，但完全撲滅仍需時間，表示未來2、3天是作業處理關鍵，也透露環保局已派空品監測車監測，目前數據仍在排放標準範圍內。

台南惡臭炸整座城，垃圾山悶燒3天還要7天？

事實上，後壁區烏樹林廢棄物暫置場徹夜火警14小時才撲滅，且垃圾堆下的高溫恐持續悶燒，導致焦臭味瀰漫，且近來因東北季風吹拂，連帶台南市永康區、東區、南區一早都有人聞到空氣一股臭味。據了解，目前台南市消防局正以怪手開挖餘燼，預計殘火處理需1週才能全數熄滅。

至於台南市長黃偉哲昨晚（24日）則透過臉書表示，市府採「就近集中、統一運輸」方式設置暫置場，批評非網路謠言的垃圾山，「這是錯假訊息」。不過該廢棄物暫置場持續悶燒，導致空品惡化，台南市立安南醫院胸腔內科主治醫師何建輝就特別提醒，垃圾燃燒恐會釋放大量PM2.5、有毒氣體與致敏物質等，尤其對兒童、長者、心血管及呼吸道敏感族群衝擊尤深，建議民眾加強居家清潔、保持通風，若出現身體不適，應及早就醫。

